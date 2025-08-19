 Allegri-Milan: 15 anni dopo è sempre un Diavolo che graffia 

MILANO - Quindici anni sono una parentesi amplissima. Nel calcio, poi, dove tutto cambia rapidamente, ancora di più. In quindici anni una persona può vivere una trasformazione, figurarsi un allenatore, “costretto” dal tempo ad aggiornarsi, a convivere con rivali più giovani e con idee di gioco differenti. Percorso che ha ovviamente attraversato anche Massiliano Allegri. Nel 2010 l’allenatore livorne