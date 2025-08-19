Brutte notizie per il Milan a pochi giorni dall'inizio della Serie A , con la sfida casalinga contro la Cremonese in programma sabato 23 agosto alle 20:45. E' infatti arrivato l'esito degli esami effetuati dopo la gara di Coppa Italia contro il Bari in cui il portoghese era stato costretto ad abbandonare il campo dopo 17 minuti per un problema muscolare. Un infortunio più serio del previsto che lo costringerà con ogni probabilità a saltare le prime due giornate di campionato, con il ritorno in campo previsto solo dopo la pausa nazionali di settembre.

Milan, Leao fuori fino a settembre: le condizioni

Il bollettino diffuso dal Milan sull'infortunio di Rafael Leao ha fatto chiarezza sulle sue condizioni: "Trauma elongativo al polpaccio destro nella gara contro il Bari. Il giocatore non sarà a disposizione per la partita contro la Cremonese e verrà valutato giorno per giorno in vista della trasferta di Lecce". Difficile comunque che venga rischiato per la seconda giornata a meno di guarigione totale e assoluta, visto che un nuovo stop nella zona delicata del polpaccio potrebbe portare ad un infortunio molto più lungo. L'obiettivo è quindi quello di averlo totalmente a disposizione per Milan-Bologna del 14 settembre, al ritorno dagli impegni col Portogallo.