Boniface, il Milan sa già tutto: può essere la soluzione a prezzo di saldo

MILANO - Rebus centravanti risolto in via (quasi) definitiva. Il Milan ha affondato e definito con il Bayer Leverkusen l’arrivo di Victor Boniface in prestito oneroso a 5 milioni e un diritto di riscatto a 25 per un’operazione complessiva che, se tutto andrà in maniera positiva, porterà nelle casse del club tedesco 30 milioni. Il Milan stava portando avanti, in maniera parallela, la pista che avrebbe condotto a Rasmus Hojlund del Manchester United , ma il problema dell’obbligo di riscatto ha un po’ raffreddato la cosa e quando il Bayer ha aperto alla formula del prestito con diritto, ecco che Furlani e Tare – con l’ok di Massimiliano Allegri – hanno virato sul nigeriano che è atteso oggi in città per sostenere le visite mediche, step particolarmente importante per testare la tenuta del ginocchio che ha subito , seppur diversi anni fa, due volte la rottura del crociato . Ma prima di questo affondo finale, il Milan ha preso importanti e approfondite informazioni sulla buona tenuta di Boniface che, a inizio mercato, era già stato sondato dalla dirigenza ma con il Bayer che non apriva alla cessione, forte anche di potenziali interessamenti da parte della Saudi Pro League.

Boniface e lo scambio di messaggi con Leao

Parliamo di un attaccante importante, che con la maglia delle AspIrine ha collezionato 32 gol in 61 partite in tutte le competizioni e che se dovesse performare per come si aspettano Allegri, Tare e Furlani, potrebbe risolvere il quesito dell’attaccante ad un prezzo davvero di saldo. Se tutto andrà per il meglio, Boniface potrà essere a disposizione di Allegri la prossima settimana per la trasferta di Lecce. Tra l’altro ieri, durante una sua diretta su Twitch nella quale sono intervenuti, in vari modi, anche Saelemaekers e Maignan, Rafael Leao ha mostrato una parte della sua chat privata di Instagram con Boniface. Rafa gli ha inviato delle emoticons degli occhi che guardano attenti mentre l’attaccante del Bayer che ha risposto: "Speriamo presto, fratello". Se tanto ci dà tanto…

Il mercato in entrata e in uscita del Milan

Comunque, il mercato del Milan, dopo Boniface, potrebbe subire un rallentamento in attesa degli ultimi giorni, che sono quelli in cui le occasioni saltano fuori quando uno meno se lo aspetta. In caso di uscita di Samuel Chukwueze, ad esempio, i rossoneri potrebbero accelerare per uno tra Harder dello Sporting Lisbona e Rayan del Vasco, esterno d'attacco brasiliano classe 2006. Il primo ha una valutazione di 20 milioni complessivi e piace tanto alla dirigenza, ma servirà l’uscita dell’esterno nigeriano per poter aprire questa finestra operativa. E poi non è escluso che negli ultimi giorni di mercato, anche in base ai riscontri che arriveranno dal lavoro quotidiano sul campo a Milanello, il Milan non guardi a un centrale difensivo (Okoli del Leicester?) da mettere in più ai quattro già presenti. Infine l’Atalanta rimane interessata a Yunus Musah, ma Massimiliano Allegri ha messo una sorta di veto sul centrocampista americano che, comunque, ha una valutazione alta: si parla di 25-30 milioni, cifra che da Bergamo potrebbero anche investire ma, a ieri, non c’erano offerte ufficiali sulla pec milanista.