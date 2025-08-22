Allegri non dimentica: "Alla Juve un bell'addio". Ma per lo Scudetto la cita per ultima

"L'unica cosa da fare è puntare al massimo". Chiaro, diretto e senza nascondersi troppo. Allegri lo conosciamo bene, è così e in questa sua nuova avventura al Milan, dopo l'anno sabbatico, è carico per ripartire. Quella contro la Cremonese a San Siro sarà la seconda gara ufficiale della stagione, la prima quella con il Bari in Coppa Italia vinta 2-0. Il tecnico rossonero, in conferenza, parla di obiettivi, della scelta di tornare a Milanello e anche una risposta sul passato alla Juve: "È stato un bell'addio". Anche se parlando di favorite per lo scudetto menziona i bianconeri come ultima squadra.
Scudetto, obiettivo Champions: conferenza Allegri
Allegri inizia parlando degli obiettivi: "Il campionato è come fare una crociera. Non c'è da avere alti e bassi. Ci saranno momenti belli, speriamo tanti, e altri difficili ma l'equilibrio deve regnare all'interno del Milan. Il nostro obiettivo è la Champions League. Scudetto come il Napoli di Conte? Non è che c'è Allegri e il Milan vince. Bisogna lavorare insieme. Io ho imparato una cosa: nelle grandi società, non conta l'allenatore ma il club e la sua storia, che va rispettata in tutti i sensi. Bisogna sentirne addosso la responsabilità. Si deve lavorare per non sbagliare, questo ti alza l'attenzione e la tensione durante le partite".
E proprio riguardo la favorite del campionato: "Il Milan deve rispettare tutti gli avversari, la vittoria va conquistata sul campo. Ci sono otto squadre e di solito la favorita è chi vince il campionato precedente, poi c'è l'Inter, la Roma, la Fiorentina, la Lazio e la Juventus. Ci siamo anche noi. Bisogna essere molto bravi nel lavoro quotidiano, mantenendo l'equilibrio. Per ottenere dei risultati devi essere bravo a fare gol quando hai la palla e non prenderlo quando non hai il pallone. Perché è la differenza reti che conta. Non è questione di difesa a tre o quattro, ma di caratteristiche di giocatori: se metto un altro al posto di Tomori quarto basso, avrò più spinta. Ma si può giocare in vari modi".
La Cremonese e l'addio Juve
Sulla gara contro la Cremonese: "È una partita importante e c'è grande curiosità da parte mia perché rientro in panchina dopo un anno. Tifosi? Sono determinanti e siamo contenti dell'affetto ricevuto contro il Bari. Tutti insieme dobbiamo iniziare un percorso che ci deve portare a marzo in una posizione ottimale di classifica, perché è lì dove si decide la stagione e ci dobbiamo arrivare nelle migliori condizioni. Sono contento del gruppo, sia dal punto di vista tecnico che morale: sta diventando una squadra. Domani partita complicata: le prime gare di campionato sono sempre le più difficili, perché la condizione non è ottimale e c'è il mercato aperto. Le squadre di Nicola sono sempre rognose, stringono gli spazi, ci vorrà pazienza". E poi continua: "Non è stato un addio difficile alla Juve, perché ho lasciato vincendo. Ho entusiasmo, faccio questo lavoro con grande passione e sono molto contento. Domani è un problema: è un anno che son fermo e non so come mi comporterò. Speriamo di non fare troppi danni...".
Il mercato, Boniface e l'arrivo di Modric
Sul mercato: "La società ha fatto un buon lavoro sul mercato, sia in entrata che in uscita. Sono arrivati giocatori giovani, di grande prospetto e qualità. C'è condivisione sugli obiettivi per la squadra. Restiamo attenti e vigili perché mancano ancora dieci giorni alla chiusura del mercato. Quello che importa oggi è la gara contro la Cremonese e sono contento di chi ho a disposizione. Boniface? Non è del Milan, parlerò quando sarà tesserato. Un altro centrale? De Winter e Tomori possono giocare a destra, c'è anche Jimenez, Akhetame. Sono molto sereno". Sull'allenare Modric: "Non c'è bisogno di parlare dell'aspetto tecnico, la sua carriera parla per lui. Gioca più il pallone d'esterno che d'interno sono pochi a farlo. Ha grande umiltà. Non ha la fisicità di 10 anni fa ma insieme allo staff lo gestiremo al meglio. In ogni caso sta molto bene a livello fisico. Titolare contro la Cremonese? Oggi deciderò se farlo partire dall'inizio o meno".
Il modulo e le condizioni di Leao
Allegri parla del modulo: "Al momento giocavamo con Leao, Pulisic e Saelemaekers davanti. Poi che siano più vicini o lontani, in qualche modo li mettiamo in campo. Sono molto contento di come si sta comportando Gimenez, speriamo che domani riesca a tenere tutta la partita". E sulle condizioni del portoghese: "Sta bene e speriamo di averlo a Lecce altrimenti lo vedremo dopo la sosta". Sul chi gioca in mediana risponde: "Loftus e Fofana hanno tecnica e fisicità: a fine anno, devono aver fatto minimo 15 gol". A chiudere un discorso generale legato alle possibilità di essere favoriti: "Le chiacchiere le porta via il vento e le biciclette i livornesi. Bisogna far parlare il campo. Ci sono giocatori forti e scarsi, si può migliorare o peggiorare. Nel calcio si deve saper gestire bene l'imprevisto. Per tanti anni ho iniziato con una idea in testa e poi l'ho cambiata. L'anno scorso sono successe tante cose, so che si deve migliorare".
