Boniface ora spaventa il Milan: Tare chiama in causa Allegri, "Sapevamo, valutiamo"

"Non sono stati supplementi di visite. Sapevamo delle problematiche del passato, stiamo facendo tutte le valutazioni sullo stato di salute del giocatore. Le sue qualità sono indiscutibili. Stiamo cercando di prendere la decisione giusta per questa situazione". A dirlo è Igli Tare , intervenuto prima del fischio d'inizio di Milan-Cremonese, match valido per la prima giornata di campionato che vede inoltre Massimilano Allegri tornare a guidare i rossoneri dopo 11 anni. L'ex dirigente della Lazio ha risposto sul mercato, nello specifico sull'operazione Victor Boniface . Il nigeriano si è sottoposto alle visite mediche, conquistando subito i tifosi grazie a una maglietta speciale che non è passata inosservata . Nonostante le visite siano state svolte, il giocatore non ha però ancora firmato il contratto con il club.

Tare: "Non ci mettiamo pressione"

Queste le parole del ds: "A breve discuteremo insieme anche all'allenatore e prenderemo una decisione finale. Deadline? Non ci mettiamo pressione addosso - ha dichiarato ai microfoni Dazn - al massimo la mettiamo agli altri", ha concluso. Quella passata non è stata una stagione brillante per l'ex attaccante del Bayer Leverkusen che in Bundesliga ha totalizzato solo 8 reti in 19 presenze. Con le Aspirine nel complesso sono state 32 le reti messe a segno in 61 presenze: ma dove finora ha deluso Boniface è stato in nazionale con la maglia della Nigeria dove ha realizzato una sola rete in 13 presenze. A convincere Boniface ad accettare il Milan è stato anche l'aiuto del suo amico Rafael Leao che, in una live su Twitch, ha mostrato una parte della sua chat privata di Instagram con Boniface che ha risposto: "Speriamo presto, fratello".