"Milan, non senti il pericolo!": rabbia Allegri in conferenza, "Così possiamo perdere con tutte"

Max Allegri è stato raggiunto dai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta del suo Milan a San Siro contro Cremonese per 2-1. Il tecnico rossonero ha dichiarato: “Su cosa lavorare? Credo che se si guarda la prestazione abbiamo tirato molto in porta, ma la differenza la fa la cattiveria. Abbiamo subito gol evitabili, ma è solo la prima giornata e bisogna lavorarci. Milan incompleto? Fare valutazioni ora sulla rosa non ha senso, finora abbiamo lavorato bene. Non è una questione di rosa, quando giochi le partite trovi squadre spigolose come lo è stato la Cremonese , ha vinto non rubando niente, anzi, facendo un’ottima partita difensiva . È questione di avere più cattiveria sia quando abbiamo la palla che quando non l’abbiamo”.

Le parole di Allegri

"Su cosa migliorare? Non è mai facile, la prima partita è sempre complicata. Sono partite che se sblocchi si mettono in un modo altrimenti si mette difficile. Avevamo rimesso la partita a posto, poi abbiamo subito il gol nel secondo tempo. Bisogna lavorare meglio su queste situazioni, non possiamo prendere due gol a partita. La cosa su cosa serve migliorare è la fase in cui non percepiamo un pericolo, in cinque contro tre l’uomo avversario non può saltare solo. Bisogna percepire il pericolo”. Il tecnico ha poi concluso così: “Gimenez? Santiago è arrivato più tardi, stasera è stato 90 minuti in campo. Ha fatto il massimo che poteva fare, ha avuto un’occasione di testa e non è andata bene. Non è una questione legata a Santiago, è qualcosa che riguarda tutti noi. Da tutte le cose negative serve trarre il fattore positivo. Bisogna prepararsi anche a giocare le partite sporche, migliorando e dando solidità: se vogliamo fare solo partite pulite possiamo pareggiare e perdere con tutti. Eravamo migliorati, ma questa sera siamo caduti su questi due errori”.

Allegri in conferenza stampa

"Ce la dovevamo aspettare per forza questa partita: Cremonese squadra rognosa, che non ti fa giocare, era la prima di campionato. Dovevamo solo stasera, come dovrà succedere nelle prossime 37 partite, alzare la percezione del pericolo. Perchè altrimenti siamo una squadra che può perdere con tutti. Bisogna alzare il livello di cattiveria sia in fase offensiva che difensiva, percependo il pericolo; sapevamo che la Cremonese era forte sui cross e prendere due gol così è solo una questione di percezione del pericolo". Il tecnico ha infine aggiunto: "So solo una cosa: questa squadra ha giocatori di ottima qualità. Stasera non abbiamo perso perché mancava Leao o un altro... Abbiamo perso perché bisogna percepire il pericolo: quando non hai la palla e non percepisci il pericolo puoi prendere gol in qualsiasi momento. Il campionato italiano è difficile, bisogna vincere anche le partite sporche: non è una questione tattica o tecnica, ma che bisogna fare uno scatto in avanti, uno switch... Magari stasera non vincevi, ma sicuramente non perdevi".