Pagelle Milan-Cremonese: Bonazzoli rovesciata da cineteca! Gimenez male, 0 tiri. Modric e Allegri...

Pagelle Milan

Maignan 6: Al 23’ mette i guanti sulla conclusione in porta di Bonazzoli, sempre attento.

Tomori 5.5: Fatica spesso nella posizione di esterno in una difesa a 4, tanto dietro che in spinta. Chukwueze (20’ st) 5.5: Non lascia il segno.

Gabbia 6: Dei centrali è il più preciso e cerca di dare qualcosa anche sui piazzati in avanti.

Pavlovic 5.5: Fa e disfa: regala alla Cremonese il pallone che poi Bonazzoli gira in porta al 23’, non contento lascia saltare Baschirotto in area sull’1-0, ma finisce un primo tempo in cui era il peggiore in campo siglando il pari.

Estupinan 5.5: Al minuto 16 tenta un tiro da fuori area che finisce fuori di un filo, soffre per tutta la frazione perdendo palloni a ripetizione, poi dà l’assist a Pavlovic, ma è l’unico acuto. Jimenez (1’ st) 5.5: Qualche strappo, tanto nervosismo.

Modric 6.5: Al 53’ Va vicino al golazo con un bel tiro dalla distanza, il ritmo è quello che è, ma riesce a fare bene finché ne ha nelle gambe. Jashari (29’ st) ng

Fofana 5.5: Cresce alla distanza, ma resta la macchia di essersi perso Bonazzoli sulla rovesciata.

Saelemaekers 6: Tatticamente è un’arma importante, non a caso apre lui la difesa della Cremonese scontrandosi con Zerbin e recuperando il pallone del pari.

Loftus-Cheek 5.5: La botta nel cuore dell’area al 17’ è respinta da Baschirotto, all’80’ va ancora fuori di poco.

Pulisic 5.5: Al 22’ si inventa un colpo di tacco che Fofana non sfrutta, a tratti si accende, ma sempre un po’ a intermittenza.

Gimenez 4.5: Ci prova dopo 5’, ma trova il piede di Baschirotto, poi segna al 20’ ma è in fuorigioco: la voce 0 tiri in porta a fine gara pesa eccome.

All. Allegri 5: Flop clamoroso alla prima in casa contro la neo promossa Cremonese.