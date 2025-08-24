Pagelle Milan-Cremonese: Bonazzoli rovesciata da cineteca! Gimenez male, 0 tiri. Modric e Allegri...

Pagelle Milan
Maignan 6: Al 23’ mette i guanti sulla conclusione in porta di Bonazzoli, sempre attento.
Tomori 5.5: Fatica spesso nella posizione di esterno in una difesa a 4, tanto dietro che in spinta. Chukwueze (20’ st) 5.5: Non lascia il segno.
Gabbia 6: Dei centrali è il più preciso e cerca di dare qualcosa anche sui piazzati in avanti.
Pavlovic 5.5: Fa e disfa: regala alla Cremonese il pallone che poi Bonazzoli gira in porta al 23’, non contento lascia saltare Baschirotto in area sull’1-0, ma finisce un primo tempo in cui era il peggiore in campo siglando il pari.
Estupinan 5.5: Al minuto 16 tenta un tiro da fuori area che finisce fuori di un filo, soffre per tutta la frazione perdendo palloni a ripetizione, poi dà l’assist a Pavlovic, ma è l’unico acuto. Jimenez (1’ st) 5.5: Qualche strappo, tanto nervosismo.
Modric 6.5: Al 53’ Va vicino al golazo con un bel tiro dalla distanza, il ritmo è quello che è, ma riesce a fare bene finché ne ha nelle gambe. Jashari (29’ st) ng
Fofana 5.5: Cresce alla distanza, ma resta la macchia di essersi perso Bonazzoli sulla rovesciata.
Saelemaekers 6: Tatticamente è un’arma importante, non a caso apre lui la difesa della Cremonese scontrandosi con Zerbin e recuperando il pallone del pari.
Loftus-Cheek 5.5: La botta nel cuore dell’area al 17’ è respinta da Baschirotto, all’80’ va ancora fuori di poco.
Pulisic 5.5: Al 22’ si inventa un colpo di tacco che Fofana non sfrutta, a tratti si accende, ma sempre un po’ a intermittenza.
Gimenez 4.5: Ci prova dopo 5’, ma trova il piede di Baschirotto, poi segna al 20’ ma è in fuorigioco: la voce 0 tiri in porta a fine gara pesa eccome.
All. Allegri 5: Flop clamoroso alla prima in casa contro la neo promossa Cremonese.
Pagelle Cremonese
Audero 6.5: A inizio ripresa interviene su Modric, poi su Pulisic e Fofana.
F.Terracciano 7: La cura Nicola sembra avergli fatto da ricostituente: contro la ex squadra non sbaglia un intervento.
Baschirotto 8: Torna alla Cremonese dopo 10 anni e si presenta con un gol di testa pesantissimo, una partita difensivamente ideale e pure la palla recuperata su Gimenez che avvia il 2-1.
Bianchetti 7: Pure lui perfetto nella lettura difensiva. Ceccherini (39’ st) ng
Zerbin 6.5: Fastidioso sulle tracce di Estupinan, serve un assist perfetto a Baschirotto e si becca una ginocchiata da Saelemaekers che lo mette k.o. sul pari milanista.
Collocolo 6.5: Il ballo del debutto in Serie A alla Scala del Calcio comincia con il piede che trema un po’, poi prende le misure e fa un gran match.
Grassi 6: È il giocatore che corre di più nel primo tempo. Bondo (12’ st) 6: Fa il suo.
Vandeputte 5.5: Altro debuttante nella massima serie, corre molto, ma spesso a vuoto. Payero (12’ st) 5.5: Si vede poco.
Pezzella 6.5: Le sue sovrapposizioni sono preziosissime: al 24’ mette fuori di poco, nell’azione del gol fa sbandare la difesa milanista, fa un passo falso perdendosi Pavlovic, ma rimedia con l’assist a Bonazzoli.
Okereke 5: Tocca tredici di palloni in tutto e al contrario di Bonazzoli si inserisce meno nel gioco. Sanabria (20’ st) 6: Si sacrifica nel finale.
Bonazzoli 7.5: Al 23’ ha la sua prima chance, nella ripresa sigla il gol vittoria con una rovesciata da cineteca.
All. Nicola 7.5: Una vittoria pazzesca e assolutamente meritata per la sua Cremonese da assalto.
