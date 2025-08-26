Harder, sì al Milan: tutte le cifre. Offerta per Fabbian e su Vlahovic e Rabiot...

MILANO - Il Milan ha preso Conrad Harder dallo Sporting Lisbona con un’operazione importante: 24 milioni più 3 di bonus e il 10% della futura rivendita da corrispondere al club portoghese. I rossoneri, che avevano bloccato quasi dieci giorni fa il giocatore con un accordo di massima con lo Sporting, prendono così una prima punta che possa rimpolpare l’attacco a disposizione di Massimiliano Allegri che, contro la Cremonese , aveva soltanto Samuel Chukwueze a disposizione come carta dalla panchina visto che Rafa Leao è fermo ai box (ne parliamo nel pezzo specifico). Al danese un contratto da 1.5 milioni di base per i prossimi cinque anni. Ma non è stato così semplice arrivare a mettere la freccia al centro del bersaglio, perché Harder si è dovuto convincere visto che il Rennes gli aveva messo sul tavolo un progetto importante con la possibilità, in caso di miglioramenti, di venderlo in Premier League nell’arco dei prossimi due anni. Alla fine, dopo quattro ore di summit a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e l’intermediario dell’operazione, è arrivato il sì definitivo con lo scambio dei documenti tra i due club che ha sancito la fase burocratica dell’operazione. I l contratto per Harder è pronto in via Aldo Rossi e sarà siglato dopo le visite mediche, che dovrebbero essere sostenute nella giornata odierna anche se dal Portogallo hanno fatto filtrare che il via libera definitivo potrebbe arrivare dopo che lo Sporting avrà chiuso l’acquisto di Fotis Ioannidis del Panathinaikos.

Il Milan prende Harder. Ma Vlahovic...

Harder può giocare sia come nove puro sia in coppia con un altro attaccante, ma la domanda che si fanno tutti quanti è la seguente: sarà davvero lui l’attaccante titolare del Milan 2025-26? Massimiliano Allegri, non è un mistero, ha tenuto vivi i contatti con Dusan Vlahovic della Juventus e nell’ultima settimana di mercato tutto può succedere. Ad oggi, se l’accordo tra i due club si può facilmente trovare sulla base di 15 milioni più bonus, è quello tra il Milan e il serbo che presenta l’ostacolo da superare. Vlahovic, dal 1° luglio, ha uno stipendio da 12 milioni con la Juventus e, certamente, al Milan nessuno glielo potrebbe garantire. Servirebbe un importante decurtamento dell’ingaggio per far si che tale operazione possa andare in porto. Succederà? È ancora presto, paradossalmente, per dirlo ma la fiamma della speranza rimane viva dentro il tifo rossonero e anche dentro Max Allegri che, in cuor suo, vorrebbe riunirsi con Vlahovic.

A caccia di rinforzi: occhi sul centrocampo

Ma il mercato rossonero non è certamente finito. Perché dal vertice di domenica in sede, è emersa la necessità di prendere una mezzala diversa da Fofana e Loftus-Cheek. Il preferito di Max è Adrien Rabiot, la cui situazione con il Marsiglia è in evoluzione mentre ieri il Milan ha preso contatti con il Bologna per Giovanni Fabbian (nome che il Milan segue da marzo e che Tuttosport rivelò il 13 marzo) prospettando un’offerta da 15 milioni complessivi. Al momento non c’è stata apertura da parte degli emiliani, ma non si escludono nuove chiamate tra le parti. Ma prima bisognerebbe fare spazio a questo nuovo centrocampista e l’indiziato numero uno è Yunus Musah, che piace all’Atalanta. I bergamaschi sanno che devono mettere sul piatto 25 milioni per aprire il varco. Per la difesa, con Alex Jimenez verso il Como, da capire se il Milan andrà su un terzino o su un centrale puro.