Modric, Jashari e Ricci, il rebus di Allegri: Milan, tre play in casa ma ne può giocare uno solo

MILANO - Sono giorni di riflessione in quel di Milanello per capire come invertire la rotta con gli uomini attualmente a disposizione. Massimiliano Allegri ed il suo staff, infatti, devono trovare una soluzione diversa alla formazione da mandare in campo dopodomani contro il Lecce, in quella che è già una gara fondamentale e da vincere per passare una sosta serena a livello di classifica, mentre le ultime ore di mercato saranno sicuramente intense e delineeranno quello che sarà il vero valore di un Milan che, ad oggi, lascia molto perplessi. Perché nella sua rosa ha tre giocatori molto simili a livello tecnico-tattico ovvero Luka Modric, Ardon Jashari e Samuele Ricci. Tre playmaker per un posto solo mentre, in attesa di novità dal mercato, per le posizioni di mezzala ci sono Fofana e Loftus-Cheek. Che contro la Cremonese non hanno funzionato, hanno ingolfato gli spazi e non sono mai stati pericolosi con i loro inserimenti, merito della fase difensiva di Nicola che ne ha limitato i corridoi di corsa.