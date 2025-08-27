Modric, Jashari e Ricci, il rebus di Allegri: Milan, tre play in casa ma ne può giocare uno solo

MILANO - Sono giorni di riflessione in quel di Milanello per capire come invertire la rotta con gli uomini attualmente a disposizione. Massimiliano Allegri ed il suo staff, infatti, devono trovare una soluzione diversa alla formazione da mandare in campo dopodomani contro il Lecce, in quella che è già una gara fondamentale e da vincere per passare una sosta serena a livello di classifica, mentre le ultime ore di mercato saranno sicuramente intense e delineeranno quello che sarà il vero valore di un Milan che, ad oggi, lascia molto perplessi. Perché nella sua rosa ha tre giocatori molto simili a livello tecnico-tattico ovvero Luka Modric, Ardon Jashari e Samuele Ricci. Tre playmaker per un posto solo mentre, in attesa di novità dal mercato, per le posizioni di mezzala ci sono Fofana e Loftus-Cheek. Che contro la Cremonese non hanno funzionato, hanno ingolfato gli spazi e non sono mai stati pericolosi con i loro inserimenti, merito della fase difensiva di Nicola che ne ha limitato i corridoi di corsa.
Milan, contro il Lecce Allegri deve ancora rinunciare a Leao
E adesso, per il Lecce, cosa fare? Andare avanti con loro due ai lati di un regista di qualità o panchinarne uno per mettere dentro un giocatore diverso? Oggi, nelle prove tattiche, si avranno i primi riscontri effettivi di quella che potrà essere la scelta che Allegri farà per la partita in terra salentina. Una partita in cui non ci sarà Rafael Leao. Il portoghese, anche ieri, non si è allenato con il gruppo e ha proseguito nel lavoro individuale per guarire dall’elongazione al polpaccio. L’auspicio è che il ragazzo, nell’imminente pausa per le nazionali, possa rimanere a Milanello a ultimare la fase di cura per essere pronto e al cento per cento per la partita di domenica 14, a San Siro, contro il Bologna.
Milan, le ultime in vista del Lecce
Sul resto della formazione non ci dovrebbero essere grandi cambiamenti, specie in attacco dove la coperta è decisamente corta e dove sarà confermato il tridente composto da Alexis Saelemaekers, Santiago Gimenez e Christian Pulisic in quello che dovrebbe essere un 4-3-3 di partenza. Anche in difesa non sembrano previsti stravolgimenti nonostante le titubanze di Strahinja Pavlovic contro la Cremonese. Tomori dovrebbe continuare ad essere il terzino destro con Estupinan a sinistra mentre Gabbia sembra essere l’unico certo di una maglia da titolare in maniera solida. Il Milan volerà in Salento giovedì pomeriggio e sa bene quanto siano fondamentali i tre punti. Ora sta ad Allegri scegliere chi comporrà il suo centrocampo.