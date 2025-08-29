Lecce-Milan, un Allegri scatenato vince con Loftus-Cheek e Pulisic. Tare svela il mercato

Il Milan batte il Lecce al Via del Mare col punteggio di 2-0 regalando a Max Allegri la prima vittoria in campionato dopo il ko all'esordio contro la Cremonese. I rossoneri, grazie a questo successo, si portano a quota tre punti in classifica mentre la squadra di Di Francesco resta ferma ad un punto. Dopo due reti annullate (Gabbia al 4' minuto per fallo e Gimenez al 60' per fuorigioco) il Milan trova prima il vantaggio con Loftus-Cheek al 66' minuto su calcio d'angolo e poi il definitivo raddoppio con Pulisic al minuto 86 in contropiede. Nel finale di gara spazio allo show di Allegri , scatenato in panchina anche a causa di un mancato rigore non concesso dopo un fallo su Ricci . L'ex tecnico della Juventus, già nervoso per via delle due reti annullate nel corso della gara, si è reso protagonista anche di un siparietto con Musah , ripreso proprio da Allegri perché cercava di accellerare una rimessa laterale nei minuti di recupero. Sta facendo già il giro del web il video che lo vede correre verso il numero 80 gridando a squarciagola: "Calma, calmaaa".

Le parole di Tare

"Altri affari in attacco? Numericamente siamo al completo, ma stiamo valutando un'alternativa e uno scambio, vedremo dopo la partita se sarà fattibile. Dovbyk insieme a Gimenez in rosa? No, giocando una partita a settimana, dobbiamo avere una rosa giusta. E' possibile solo nel caso di uno scambio, altrimenti resteremo così". Lo ha detto nel pre partita di Lecce-Milan il direttore sportivo rossonero Igli Tare a proposito di un possibile affare con la Roma per l'acquisto del centravanti ucraino. Oggi intanto è arrivato Nkunku: "E' stato sempre nei nostri radar, dopo l'infortunio di Leao si è vista una mancanza in termini di velocità. Per questo abbiamo preso in considerazione di fare questa operazione, che 3-4 giorni fa non era possibile per dei costi completamente diversi". Sulla difesa il nome forte è quello di Akanji, un "profilo che ha l'esperienza e la qualità per giocare nel Milan". In uscita invece fino a qualche giorno fa c'era Musah, vicino all'Atalanta, ma "l'infortunio di Jashari ha complicato la situazione, domani valuteremo", ha concluso Tare.