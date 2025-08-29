Allegri: "Nkunku ha grandi qualità". Allarme Di Francesco: "Camarda dopo la botta alla testa..."

Ritrova il sorriso Max Allegri: il Milan passa 2-0 al Via del Mare di Lecce , primo successo in campionato e sconfitta contro la Cremonese messa alle spalle. Sono bastate due reti nella ripresa di Loftus-Cheek , imbeccato alla perfezione dalla punizione di Modric , e nel finale con Pulisic , dopo uno svarione horror della difesa del Lecce, per riportare la luce in casa rossonera. Il Milan va alla sosta con più fiducia, e attende speranzoso gli ultimi giorni di calciomercato. Il Lecce, mai pericoloso nell'arco dei novanta minuti, incassa una sconfitta maturata su episodi che non vedono esenti da colpe gli uomini di Di Francesco. Al termine del match che ha permesso ai rossoneri di ottenere la prima vittoria in campionato, ha parlato Allegri: " Oggi era importante muovere la classifica e cancellare la sconfitta con la Cremonese. Abbiamo concesso qualche situazione in cui non abbiamo rischiato, anche per errori nel controllo degli avversari, ma bisognava comportarsi meglio. In difesa bisogna continuare a lavorare". Queste le parole del tecnico rossonero ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria dei suoi sul Lecce.

Allegri, tra vittoria e mercato

"Avere la maglia del Milan addosso non significa vincere in automatico. Oggi abbiamo rispettato gli avversari - ha poi aggiunto il tecnico rossonero -. Nkunku? Ha grandi qualità, così come tanti giocatori che abbiamo davanti. Bisogna trovare l'equilibrio con la squadra. Invece di giocare con due davanti, oggi ho preferito aggiungere un uomo a metà campo. In questo modo abbiamo coperto bene il campo. La sicurezza si trova solamente se non si subisce gol per qualche partita". Ha parlato così Allegri in relazione a quello che è ormai un nuovo calciatore del Milan, approfondendo poi anche ulteriori situazioni di mercato. In merito agli ultimi sviluppi , Allegri chiosa: "Non ho parlato né di Musah né di Gimenez. Avevamo una partita importante e non volevo sprecare le energie della squadra. La società penserà al da farsi per fare in modo che il Milan torni competitivo".

Pulisic e Loftus-Cheek rialzano il Milan

"Sono tre punti fondamentali. È stato importante anche non prendere gol. Sono felice di aver segnato, è una vittoria meritata". Queste le parole di Christian Pulisic ai microfoni di Dazn al termine del successo del Milan sul Lecce. "Sappiamo di avere tanta qualità come squadra", ha aggiunto. "Pulisic sarebbe dovuto entrare al posto mio prima del mio gol. Sono felice di aver segnato. Con la Cremonese non è stato bello perdere. Oggi si doveva vincere". Ha affermato Ruben Loftus-Cheek ai microfoni di Dazn al termine della vittoria del Milan sul Lecce, a cui ha poi aggiunto: "Doppia cifra di gol? Ci proverò. Sia io che Fofana abbiamo qualità. Sono felice che Modric sia qui. Ha tanta esperienza, ha vinto il Pallone d'oro. È un giocatore incredibile e una grande persona".