Nkunku dal Chelsea al Milan, ufficiale: cifre, durata del contratto e quale numero indosserà

MILANO - Ora è ufficiale: Christopher Nkunku è un nuovo calciatore del Milan . Lo ha reso noto la stessa società rossonera con un comunicato apparso sul proprio sito: "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Christopher Nkunku dal Chelsea FC. L'attaccante francese ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030 - si legge -. Nato a Lagny-sur-Marne (Francia) il 14 novembre 1997, Christopher Nkunku cresce nel Settore Giovanile del Paris Saint-Germain con cui debutta in Prima Squadra nel 2015 e totalizza 78 presenze e 11 reti, vincendo tre Ligue 1, due Coppe di Francia, tre Supercoppe di Francia e due Coppe di Lega. Nell'estate 2019 il trasferimento al Lipsia con cui colleziona 172 presenze e 70 gol, conquistando due Coppe di Germania e il titolo di capocannoniere della Bundesliga 2022/23. Nel 2023 va al Chelsea con cui totalizza 62 presenze e 18 gol e vince la Conference League e la Coppa del Mondo per Club 2025. Dopo aver completato la trafila nelle selezioni giovanili, nel marzo 2022 Nkunku debutta nella Nazionale maggiore della Francia, con cui vanta 14 presenze e 1 gol. Christopher Nkunku indosserà la maglia rossonera numero 18 ", conclude la nota.

Allegri su Nkunku

Sbarcato a Milano nella giornata di ieri, il classe '96 si è sottoposto alle visite mediche e solo successivamente è stato ufficializzato. Operazione da 42 milioni di euro, 37 fissi più 5 di bonus. Massimiliano Allegri, dopo il successo per 2-0 al Via del Mare contro il Lecce, ha commentato così l'arrivo del francese di origini congolesi: "Ha grandi qualità, così come tanti giocatori che abbiamo davanti. Bisogna trovare l'equilibrio con la squadra. Invece di giocare con due davanti, oggi ho preferito aggiungere un uomo a metà campo. In questo modo abbiamo coperto bene il campo. La sicurezza si trova solamente se non si subisce gol per qualche partita".

Nkunku, un jolly d'attacco per Allegri

Il tecnico livornese si ritrova in rosa un vero e proprio jolly d'attacco. Nkunku, infatti, fa della duttilità la sua arma migliore. Destro naturale che ama accentrarsi, in un ipotetico 4-3-3 andrebbe a occupare l’out mancino, ma in quella posizione c'è Rafa Leao, anche se al momento il portoghese è ai box per l’infortunio rimediato in Coppa Italia contro il Bari. In ogni caso rappresenterebbe un’alternativa di grande livello. Se alla fine non dovesse arrivare un vero centravanti, Allegri potrebbe optare per un attacco leggero con tre uomini di fantasia. A quel punto l’ormai ex Chelsea sarebbe il falso nove, un ruolo già sperimentato in passato, con Leao e Pulisic ai suoi fianchi. Se invece, come nelle uscite contro Bari e Cremonese, Allegri dovesse schierare il Milan con il 3-5-2, ecco che il classe '96 sarebbe collocato nel ruolo di seconda punta, lo stesso che fin qui ha svolto Pulisic. Insomma, l’acquisto del francese non esclude assolutamente l’ipotesi che negli ultimi giorni di mercato possa arrivare anche una vera prima punta: la pista Vlahovic si complica dopo le parole di Damien Comolli (“Resterà al 99%”), mentre Tare nel prepartita della sfida contro i salentini ha parlato di un possibile scambio con la Roma, con Artem Dovbyk che dalla Capitale si trasferirebbe a Milano e il messicano Santago Gimenez che farebbe il percorso inverso.