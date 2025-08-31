Calciomercato Milan, non solo Rabiot: pronto il tris di colpi per Allegri

Un tris di colpi per sognare in grande. Questo l’obiettivo del Diavolo nelle ultime 48 ore di questa finestra di mercato. Un leit motiv che si ripete dopo quanto accaduto lo scorso inverno, quando gli acquisti confezionati last minute furono addirittura quattro (Gimenez, Joao Felix, Bondo e Sottil). Col senno del poi: non è andata benissimo, stavolta invece in casa rossonera sperano che gli innesti sul gong possano dare un impulso diverso alla stagione e soprattutto alzino il livello della squadra. Per questo Max Allegri continua a chiedere a gran voce un difensore esperto che possa fungere da leader della retroguardia, una mezzala dotata di grande fisicità nonché capace di inserirsi in zona-gol e un centravanti d’area di rigore.

Attacco

Per quest’ultima casella proseguono i contatti per arrivare ad Artem Dovbyk, che alla Roma sembra destinato a ricoprire un ruolo secondario nei piani di Gasperini. Motivo per cui l’entourage dell’ex Girona si guarda intorno e ha avviato i contatti col Diavolo: l’idea di uno scambio con Santiago Gimenez, però, appare destinata a non decollare per due aspetti. In primis il desiderio del messicano di restare a Milano, tanto che l’agente Rafaela Pimenta sta declinando tutte le avance arrivate da altri club per il suo assistito. In secondo luogo pure a causa della poca convinzione della Roma che è orientata a puntare - in caso di cessione di Dovbyk - su un attaccante con caratteristiche diverse. Chi invece non vedrebbe l’ora di approdare in rossonero è proprio il centravanti ucraino, che sogna di indossare la maglia vestita dal suo idolo e connazionale Shevchenko.

Centrocampo e difesa

Per quanto riguarda il centrocampo la prima scelta assoluta del Milan, su espressa richiesta di Allegri, è sempre Adrien Rabiot, che al Marsiglia resta un separato in casa. Per ricucire i rapporti servirebbe una presa di posizione pubblica (con tanto di scuse…) da parte del francese rispetto alle critiche feroci rivolte al tecnico De Zerbi dalla madre-manager Veronique due settimane fa. Improbabile però che l’ex Juve possa andare contro la madre, sconfessandola ufficialmente.

Ecco perché all’interno della tensione regnante in casa OM spera di incunearsi il Diavolo per regalare al tecnico il suo pupillo prediletto, che chiede un biennale da 4,5-5 milioni annui. Ne servono invece 15 per strapparlo al Marsiglia, che ha già declinato l’opzione dello scambio con Bennacer. Casting in corso, invece, per il tassello da aggiungere al pacchetto arretrato: si valutano Gomez (Liverpool), Foyth (Villarreal) e Disasi (Chelsea) dopo il no di Akanji (Manchester City).

Uscite

Capitolo uscite: l’arrivo di una mezzala libererebbe Musah per l’Atalanta (in prestito con obbligo di riscatto per 25 milioni); mentre Chukwueze appare destinato a volare in Inghilterra al Fulham (in prestito con obbligo per 25 milioni). Vicina anche la vendita in Premier League del terzino Alex Jimenez, giubilato da Allegri dopo che si è presentato in ritardo agli allenamenti per ben tre volte durante la pre-sesson. Per lo spagnolo c’è in pressing il Bournemouth, che ha messo sul piatto 18 milioni più bonus. Pochi secondo i rossoneri che ne vogliono 25. Si tratta. Infine il capitano del Milan Futuro Coubis è stato ceduto alla Sampdoria in prestito con obbligo di riscatto per 150 mila euro più 50 mila di bonus e il 50% sulla futura vendita in favore del Diavolo.

