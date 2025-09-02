Rabiot-Rowe, che storia: dalla rissa all’incrocio in Serie A. Subito contro

MILANO - Rabiot-Rowe, secondo round: vai col gong. Perché la prima di Adrien Rabiot a San Siro, al ritorno dagli impegni con la nazionale, lo metterà di fronte a colui che ha causato l'addio al Marsiglia. Dove il centrocampista sembrava trovarsi bene, fino a quando non è arrivato allo scontro fisico con l’inglese. Da lì, si è rotto tutto. Il Milan ne ha approfittato: è intervenuto al momento giusto, ha convinto il giocatore, Madame Veronique e, ça va sans dire, anche l’Olympique. In questo modo, ha riportato il talento francese in Italia, sotto la guida del suo più grande estimatore: Massimiliano Allegri.Il tecnico ha sempre saputo tirar fuori il meglio dal centrocampista transalpino. Non ci sono dubbi che sarà proprio lui a dirgli di mantenere la calma qualora, al pronti via, dovesse incrociare di nuovo la sua nemesi sul prato di San Siro, il 14 settembre, in occasione di Milan-Bologna. Jonathan Rowe, infatti, è diventato un giocatore rossoblù appena dieci giorni fa. Preso per colmare il vuoto lasciato da Ndoye, è arrivato dal Marsiglia, dove era stato coinvolto – proprio insieme al neo milanista – in quella che Roberto De Zerbi ha definito “una rissa da pub”. La lite è scoppiata dopo la sconfitta contro il Rennes, alla prima giornata di campionato. Da lì, la sospensione per entrambi e la decisione del club di metterli sul mercato.