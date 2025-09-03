Leao, è pronta la prima Allegrata: alternativa Nkunku e Rabiot intoccabile

Finito il calciomercato, si apre il laboratorio di Milanello con Massimiliano Allegri che dovrà trovare la miglior formula possibile, a livello tecnico-tattico, per plasmare il suo Milan. Le rivelazioni di Igli Tare nel pre partita di Lecce hanno fatto capire come la squadra, che nelle idee originali avrebbe dovuto ripresentare la canonica difesa a quattro, in realtà proseguirà sulla strada del reparto difensivo a tre poiché gli uomini a disposizione si sposano maggiormente con sistemi come il 3-4-2-1 o il 3-5-2, anche se nel calcio moderno – come amano dire ormai tanti allenatori – il modulo e i suoi numeri hanno significati effimeri poiché contano di più l’interpretazione delle mansioni e l’occupazione della posizione. Sistemi comunicativi da aula magna di Coverciano , dove proprio Max Allegri – un mesetto fa – aveva tenuto una lezione ai corsisti dell’Uefa Pro, ovvero l’ultimo step per chi vuole fare l’allenatore di alto livello.

L'Allegrata per Leao

Adesso Max e i suoi collaboratori dovranno lavorare sodo, in primis sulla carta, per capire come combinare gli elementi a disposizione. Il 3-4-2-1, al momento, sembra essere il vestito che può risultare più adatto per la rosa che popolerà Milanello dopo la pausa per le nazionali. E qui emerge la possibilità di una prima “Allegrata” e che ha in Rafael Leao il suo destinatario. Sarà molto interessante capire se Allegri userà il portoghese come prima punta, avviando quel processo di trasformazione che in diversi vedono per il 10 milanista, o se in quella posizione – almeno nelle idee di partenza – ci metterà Christopher Nkunku, arrivato per 38 milioni dal Chelsea e che ha giocato il 67% delle partite della sua carriera in quella posizione. In questo sistema così come nel 3-5-2, l’uomo imprescindibile è Alexis Saelemaekers sulla corsia di destra mentre nella seconda versione tattica potrebbe esserci un Pulisic di difficile collocazione anche se l’americano ha l’intelligenza tattica e l’abnegazione per potersi abbassare sulla linea dei centrocampisti nella fase di non possesso, venendo a fare una sorta di mezzala atipica.

C'è anche Rabiot

L’altro intoccabile dalla cintola in su sarà sicuramente Adrien Rabiot, che per doti fisiche e personalità sarà fondamentale dentro al campo. L’abbondanza, specie nel 3-4-2-1, la si avrà nell’altra maglia da assegnare con Modric, Fofana, Ricci e Jashari (quando tornerà dall’infortunio) in competizione per un posto. Loftus-Cheek, ad oggi, sembra essere diventato il backup naturale di Rabiot, ma si vedrà settimana dopo settimana se e come si potrà utilizzare anche insieme al francese. Ci sarà molto da studiare per Max, anche per rendere meno permeabile la difesa che non ha visto arrivare quel difensore esperto e di livello che, in realtà, l’allenatore livornese avrebbe voluto. Matteo Gabbia, in questa fase storica, non è sindacabile al centro della difesa poiché ne è il regista. Strahinja Pavlovic è l’unico centrale puro di piede sinistro mentre a destra si potrà vedere un dualismo interessante tra Fikayo Tomori e Koni De Winter, che potrebbe salire nelle gerarchie di Allegri nel corso delle prossime settimane. Lo stesso ex Genoa, nell’ipotesi di un 4-3-3, ben si adatterebbe al ruolo di terzino bloccato, lasciando Estupinan più libero di andare.