Boniface tuona sul Milan: "Non è dipeso da me. Problemi fisici? Sarei in ospedale..."

"L'accordo saltato col Milan? Non dipende da me. Hanno deciso di non andare avanti, ma io ho una mentalità forte. Vedo la vita così: se le cose devono accadere, accadono. Non ho problemi, mi concentro sul prossimo capitolo". Lo ha detto Victor Boniface , nuovo centravanti del Werder Brema , durante la conferenza stampa di presentazione, soffermandosi sulla decisione del Milan di non ingaggiarlo dopo le visite mediche svolte in Italia . "Se il mio corpo non fosse al 100%, sarei in ospedale e non qui a parlare con voi", ha aggiunto riguardo la sua condizione fisica.

Il Werder Brema accoglie Boniface

"Tutto è successo molto velocemente, il che mi ha reso felice. Ho avuto ottime discussioni con i dirigenti del Werder, che mi hanno subito trasmesso buone sensazioni. Sono molto felice di essere qui". Queste le prime sensazioni di Boniface nella sua nuova avventura nel Werder. Ai canali ufficiali del club, l'attaccante nigeriano ha raccontato le ultime settimane di mercato che lo hanno visto protagonista: "Credo che le ultime settimane non siano state facili per me. I responsabili qui al Werder mi hanno presentato un piano preciso, che mi ha subito convinto. Ho subito detto di voler seguire questa strada e sono molto contento che abbia funzionato". Chiusura sugli obiettivi di quest'anno: "Non inizio nessuna stagione con obiettivi personali da raggiungere, quanti gol voglio segnare, ecc. Voglio avere successo con la squadra. Voglio vincere le partite. E vorrei riuscirci in questa stagione con il Werder Brema. Sono molto felice del sostegno dei tifosi e del club, è la cosa più bella per un calciatore. Vorrei sfruttare questo slancio per restituire loro qualcosa in campo". Boniface è arrivato in prestito dal Bayer Leverkusen e ha scelto la maglia numero 44.