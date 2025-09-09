Leao e Nkunku, Allegri spera per il Bologna: come stanno i due attaccanti del Milan

Conto alla rovescia per il ritorno in campo, in casa Milan però sono due le situazioni a tenere banco in vista del match contro il Bologna: le condizioni di Rafael Leao e di Christopher Nkunku . I rossoneri, dopo aver centrato la prima vittoria in questo campionato contro il Lecce, si troveranno ad affrontare un avversario ostico come la squadra allenata da Vincenzo Italiano . Ma Massimiliano Allegri potrà contare sui due attaccanti? Quali sono le loro condizioni fisiche a pochi giorni dalla sfida di San Siro?

Leao-Nkunku, le ultime verso Milan-Bologna

La stagione di Leao per ora è durata soltanto 17', quelli giocati in Coppa Italia contro il Bari: il tempo di sbloccare la partita, poi l'infortunio al polpaccio che lo ha tenuto ai box per le prime due di campionato. Nkunku invece, arrivato dal Chelsea il 30 agosto, come ammesso negli scorsi giorni, dice di sentirsi meglio dal punto di vista fisico: condizione in crescita ma con necessità di migliorare ancora. Ma a che punto sono? Nell'allenamento odierno Allegri non ha potuto contare su nessuno dei due, non per il lavoro in gruppo.

Entrambi hanno infatti svolto lavoro differenziato, e dovrebbe essere così fino alla giornata di giovedì. Da lì in poi potrebbero invece essere aggregati al resto della squadra: se non ci saranno intoppi, dunque, a partire da venerdì Leao e Nkunku potrebbero cominciare le sedute di allenamento in gruppo, e sperare così nella convocazione per il match di domenica sera contro il Bologna.