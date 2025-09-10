Leao, la decisione verso Milan-Bologna: come sta e le soluzioni di Allegri

La pausa per le nazionali avrebbe dovuto restituire al Milan un Rafael Leao pronto a tornare protagonista, ma le ultime indicazioni da Milanello raccontano un’altra storia. L’esterno portoghese continua a lavorare a parte per via del fastidio muscolare al polpaccio che lo tormenta dalla sfida di Coppa Italia contro il Bari del 17 agosto e, salvo sorprese, non sarà a disposizione per la gara contro il Bologna in programma domenica a San Siro . Uno stop che pesa, soprattutto considerando il calendario fitto che attende i rossoneri tra Serie A, Champions League e anche Coppa Italia. Ma lo staff tecnico, guidato da Massimiliano Allegri , ha fatto una scelta chiara: nessun rischio inutile, anche a costo di rinunciare ancora per qualche giorno al proprio numero 10, che ancora non ha esordito in campionato.

Le condizioni di Leao: lavoro differenziato e prudenza assoluta

Nell'allenamento del 10 settembre, Leao ha svolto nuovamente un lavoro personalizzato, segnale che il fastidio al polpaccio non è ancora del tutto superato. I tempi di recupero si allungano e il Milan sembra intenzionato a gestire con estrema cautela il rientro del portoghese, anche alla luce del suo ruolo chiave nel progetto tattico. Il rischio di una ricaduta muscolare è concreto e, vista l’esperienza degli ultimi anni, lo staff medico non vuole correre rischi: meglio saltare una partita adesso che restare fuori un mese domani. A questo punto, la sua presenza è altamente improbabile anche solo in panchina, e si punta piuttosto al rientro nel turno successivo.

Le alternative in attacco

Con Leao ai box, Allegri dovrà ridisegnare l’attacco. L’ipotesi più probabile è quella di un tandem formato da Santiago Giménez come riferimento centrale e Christian Pulisic in appoggio, nonostante saranno tra gli ultimi a rientrare dagli impegni per le nazionali. Nkunku sta proseguendo un percorso individualizzato per ritrovare la miglior condizione dopo un'estate segnata da problemi fisici. La sua situazione è sotto controllo, ma non sarà forzata: il francese dovrebbe rientrare progressivamente nel corso di settembre. Potrebbe essere a disposizione, ma per la panchina. Max dovrà attendere ancora per mettere tutte le sue frecce al suo arco.