Rabiot, primo giorno di Milan: "Sono contento". E Allegri ritrova il suo fedelissimo

Giornate speciale per Adrien Rabiot dopo la fine della pausa nazionali. Il centrocampista francese ha infatti messo piede a Milanello per la prima volta. L'ex Juve era arrivato all'ultimo giorno di mercato dal Marsiglia dopo la lite che lo ha visto protagonista con Rowe. Ad accoglierlo a braccia aperte era già chiaramente pronto Massimiliano Allegri , che è stato fondamentale per il suo ritorno in Serie A .

Rabiot si presenta: "Forza Milan"

"Sono contento, forza Milan", sono state queste le prime parole di Adrien Rabiot una volta atterrato all'aereoporto di Milano Malpensa. Subito dopo il centrocampista francese si è spostato in direzione Milanello per iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in rossonero. Qui sta svolgendo alcuni test fisici, mentre nel pomeriggio sosterrà il suo primo allenamento con il resto della squadra sotto la guida di Allegri.

Rabiot saluta i tifosi del Marsiglia

Prima di iniziare la sua nuova avventura in rossonero, Adrien Rabiot ci ha tenuto a ringraziare il Marsiglia tramite un post sul proprio profilo Instagram: "Cari marsigliesi, prima di iniziare la mia nuova avventura a Milano volevo mandarvi un messaggio. Dal primo giorno che sono arrivato a Marignane, non avete dato importanza al mio passato parigino, e subito mi avete adottato come marsigliese, fino a quando sono partito. Per tutta la stagione mi avete incoraggiato, accompagnato, portato, applaudito... Siete stati di costante sostegno. Ho sentito questo fervore, questa passione, questo amore per il calcio che ti incoraggia e rende Marsiglia una città e un club unico in Francia. Non dimenticherò mai l'atmosfera del Velodrome. I canti, il tifo e quelle 'braccia'. Le gioie dei festeggiamenti e soprattutto l'indescrivibile sensazione di segnare in questo stadio... È stato un immenso piacere difendere i vostri colori, quelli del Marsiglia. Grazie per tutto, popolo biancoblù".