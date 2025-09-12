Rabiot: “Allegri sentito subito dopo la rissa. Quando ho lasciato la Juve…”

"Decide il mister (ride ndr)". Alla prima domanda sulla sua possibile titolarità con il Milan , Rabiot si lascia scappare un sorriso. Il rapporto con Allegri è noto , sin dai tempi alla Juventus . I due ora si ritrovano con i rossoneri e proveranno a replicare quanto di buono fatto nei suoi periodi all'Allianz: "Voglio fare gol e assist per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi". Idee chiare, determinazione e leadership, in un gruppo con tanti giovani c'è bisogno anche dell'esperienza e il centrocampista francese, assieme a Modric , ne ha da vendere sotto tanti punti di vista. Una presentazione speciale e non casuale: il 12 settembre alle ore 12 legato proprio al numero di maglia scelto dal giocatore. Poi tanti i temi toccati tra obiettivi, la situazione vissuta al Marsiglia e il futuro.

Rabiot, conferenza Milan

Adrien Rabiot inizia la conferenza spiegando la sua voglia di giocare per il Milan: "Sono pronto e sono venuto qui per dare una mano. Se il mister mi metterà in campo subito darò tutto per arrivare alla vittoria. So come lavora Allegri e il suo staff, io sono pronto". Sul gruppo: "Un bella sensazione. Tanti giovani che hanno voglia di imparare. C'è il giusto mix con i giocatori più esperti e mi sono trovato bene sin dal primo allenamento. L'ambiente è positivo, gente disponibile e c'è una grande voglia di vincere". Come è nata la trattativa con il Milan: "Si è fatto tutto alla fine del mercato. Parlavo con Allegri già quando lui è arrivato al Milan. Io ero al Marsiglia, poi quando è successo il fatto con Rowe abbiamo parlato nuovamente con il mister ed è andato tutto veloce. Mancavano due giorni alla fine e siamo riusciti a portare avanti la trattativa". E proprio sul litigio con Rowe, Rabito spiega le dinamiche.

Rabiot e il rapporto con Rowe

Un messaggio ai tifosi del Marsiglia: "Ho detto loro in un post sui social. Mi hanno sempre trattato bene. Ho condiviso con loro una sola stagione, ma intensa dove ho vissuto cose bellissime. Li ho ringraziati". E su Rowe spiega: "Non c'è niente di speciale, ci siamo parlati quando lui ha firmato con il Bologna. Ci siamo scritti dopo le firme per dirci che ci vedremo a San Siro. Sarà anche bello perché è un bravo ragazzo. Quanto successo è una cosa di spogliatoio e può capitare ovunque". E sull'arrivo al Milan e i feedback dai compagni: "Ho sentito Mike (Maignan ndr), anche Theo (Hernandez ndr). Entrambi mi hanno detto che mi troverò bene qui al Milan perché è una grande famiglia. Anche Allegri è molto legato al club: non c'è stato bisogno di convincermi a venire qui, ma il feedback è sempre importante per prendere decisioni. Io ero comunque sicuro di fare la scelta giusta".