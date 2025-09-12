Rabiot: “Allegri sentito subito dopo la rissa. Quando ho lasciato la Juve…”

"Decide il mister (ride ndr)". Alla prima domanda sulla sua possibile titolarità con il Milan, Rabiot si lascia scappare un sorriso. Il rapporto con Allegri è noto, sin dai tempi alla Juventus. I due ora si ritrovano con i rossoneri e proveranno a replicare quanto di buono fatto nei suoi periodi all'Allianz: "Voglio fare gol e assist per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi". Idee chiare, determinazione e leadership, in un gruppo con tanti giovani c'è bisogno anche dell'esperienza e il centrocampista francese, assieme a Modric, ne ha da vendere sotto tanti punti di vista. Una presentazione speciale e non casuale: il 12 settembre alle ore 12 legato proprio al numero di maglia scelto dal giocatore. Poi tanti i temi toccati tra obiettivi, la situazione vissuta al Marsiglia e il futuro.
Rabiot, conferenza Milan
Adrien Rabiot inizia la conferenza spiegando la sua voglia di giocare per il Milan: "Sono pronto e sono venuto qui per dare una mano. Se il mister mi metterà in campo subito darò tutto per arrivare alla vittoria. So come lavora Allegri e il suo staff, io sono pronto". Sul gruppo: "Un bella sensazione. Tanti giovani che hanno voglia di imparare. C'è il giusto mix con i giocatori più esperti e mi sono trovato bene sin dal primo allenamento. L'ambiente è positivo, gente disponibile e c'è una grande voglia di vincere". Come è nata la trattativa con il Milan: "Si è fatto tutto alla fine del mercato. Parlavo con Allegri già quando lui è arrivato al Milan. Io ero al Marsiglia, poi quando è successo il fatto con Rowe abbiamo parlato nuovamente con il mister ed è andato tutto veloce. Mancavano due giorni alla fine e siamo riusciti a portare avanti la trattativa". E proprio sul litigio con Rowe, Rabito spiega le dinamiche.
Rabiot e il rapporto con Rowe
Un messaggio ai tifosi del Marsiglia: "Ho detto loro in un post sui social. Mi hanno sempre trattato bene. Ho condiviso con loro una sola stagione, ma intensa dove ho vissuto cose bellissime. Li ho ringraziati". E su Rowe spiega: "Non c'è niente di speciale, ci siamo parlati quando lui ha firmato con il Bologna. Ci siamo scritti dopo le firme per dirci che ci vedremo a San Siro. Sarà anche bello perché è un bravo ragazzo. Quanto successo è una cosa di spogliatoio e può capitare ovunque". E sull'arrivo al Milan e i feedback dai compagni: "Ho sentito Mike (Maignan ndr), anche Theo (Hernandez ndr). Entrambi mi hanno detto che mi troverò bene qui al Milan perché è una grande famiglia. Anche Allegri è molto legato al club: non c'è stato bisogno di convincermi a venire qui, ma il feedback è sempre importante per prendere decisioni. Io ero comunque sicuro di fare la scelta giusta".
Il rapporto con Allegri
E sul rapporto con Allegri: "Abbiamo condiviso tanto con il mister e quando è arrivato alla Juve mi sono trovato bene con lui. Ha ambizione e voglia di vincere, una mentalità giusta. Vive di passione per il calcio proprio come me. Quando è andato via dalla Juve ci siamo visti anche fuori e continuato a parlare. È una grande persona prima di un ottimo mister". Sulla scelta di non giocare la Champions League: "Per me è più importante giocare qui al Milan e ho preferito venire in questo club per poter tornare a lottare in Champions, non solo per giocarla ma fare qualcosa di grande. Non dico vincerla perché in due anni è difficile creare un progetto ma non deve mancare l'ambizione. È vero potevo scegliere un'altra squadra, ma poi Allegri mi ha convinto". Sul ruolo: "Penso di poter fare tutti i ruoli in mezzo al campo. Con De Zerbi ho giocato anche più avanzato. Molto dipenderà da come vorrà giocare il mister. Il mio ruolo preferito è quello di mezzala sinistra ma non ho problemi a giocare a due o un po' più avanti". E l'obiettivo di gol: "L'anno prima con la Juve ne ho fatto 10-11 gol, anche al Marsiglia... Mi piace essere in area e dare una mano alla squadra. Proveremo a ripetermi anche qui e il mister mi spinge tanto in queste situazioni. Punto a segnarne almeno 10".
Rabiot e il passato alla Juve
Rabiot e la nuova tappa al Milan: "Sto facendo una bella carriera. Ho vinto tanto con il Psg con giocatori forti. Alla Juve sono stato cinque arrivando a essere uno dei francesi con più presenze tra i bianconeri. Al Marsiglia ho fatto un anno al top e ora voglio continuare ad avere questa fame di vincere con gol e assist, oltre ad aiutare i giovani. L'anno scorso è stata una stagione brutta per il Milan e io voglio aiutarlo a tornare a vincere, competere per lo scudetto e tornare in Champions. Porto tutto il mio carattere e la mia leadership per riportare il club dove merita". A chiudere sull'ambizione e la Juve: "Sono venuto qui per aver l'ambizione di fare qualcosa di grande, come vincere lo scudetto. Poi ci sono anche tante altre dinamiche in una stagione. Vedremo a febbraio o marzo dove sarà la squadra e sul percorso fatto. Per il momento dovremo lavorare e seguire il mister che sa come gestire un club di questo livello. Juve? Hanno preso giocatori forti davanti e sicuramente possono competere per vincere la Serie A". Un ricordo da avversario (primo gol alla Juve a San Siro ndr): "Uno stadio che mi porta bene e spero di poter fare grandi cose qui con la maglia del Milan. Mi aspetto tanti tifosi anche se so che sono un po' arrabbiati, ma abbiamo bisogno del loro sostegno e tocca a noi cambiare questa cosa".
