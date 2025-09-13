Allegri, c’è un ingorgo là in mezzo: Modric e Rabiot titolari poi in 4 per un posto

MILANO - L’arrivo di Adrien Rabiot ha reso ulteriormente robusto il roster del Milan per quanto concerne il centrocampo. Un’abbondanza tecnica e numerica che Massimiliano Allegri dovrà gestire con sapienza fino ad arrivare alla formula finale del terzetto titolare. L’ultima sessione di calciomercato, oltre a Rabiot, ha portato in dote Luka Modric , Ardon Jashari e Samuele Ricci , che si sono andati ad aggiungere a Yossouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek , ovvero gli unici due a non esser stati toccati dal restyling del centrocampo. A pieno regime, di conseguenza, ci saranno sei uomini per tre maglie, ma con una sola partita alla settimana. Un’abbondanza importante, che ha visto investiti quasi 70 milioni in cartellini tra Jashari, Ricci e Rabiot stesso. Una somma ingente per un patrimonio tecnico che, allo stesso tempo, può essere anche un ingorgo nel quale Max dovrà ben districarsi. In questo momento, con Jashari fermo ai box, ci sono delle indicazioni che sembrano ben delinearsi: Ricci è l’alternativa di Modric in attesa del rientro dello svizzero, Fofana non ha un vero e proprio gemello alternativo mentre Loftus-Cheek e Rabiot rientrano nello slot delle mezzali di gradimento “allegriano”.

Il potenziale sovraffollamento a centrocampo

Quando tutti saranno a disposizione, ecco che arriverà il grattacapo principale per l’allenatore del Milan, che nel mentre non si può permettere passi falsi in campionato già a partire da domani sera contro il Bologna, dove c’è attesa per capire se ci sarà l’esordio di Rabiot dal primo minuto o se, invece, verrà confermato Loftus-Cheek insieme a Modric e Fofana con Saelemaekers ed Estupinan a presidiare le corsie esterne. Obiettivamente, con una sola competizione da dover giocare più la Coppa Italia, sei giocatori per tre maglie potrebbero creare un overbooking e si sa che quando un allenatore poi trova la formula giusta, specialmente in mezzo al campo, è difficile che poi si possano apportare delle modifiche strutturali importanti. Anche un eventuale passaggio al 4-3-3 non cambierebbe molto le dinamiche, anche perché Fofana e Modric sono elementi ai quali è difficile poter rinunciare, se stanno bene. Così come Rabiot, che sarà sicuramente chiamato a un ruolo da protagonista e da leader, anche perché Allegri si è speso molto con la dirigenza per poterlo avere a disposizione dopo la rottura insanabile con il Marsiglia post rissa con Rowe.

Ricci, che futuro ti attende?

Ma se Jashari, quando tornerà, sembra esser destinato a inserirsi nel giro dei titolari, che tipo di prospettive ci possono essere per Samuele Ricci? Preso per circa 22 milioni dal Torino, il ragazzo ha davanti a sé un totem come Modric e andrà “in conflitto” anche con Jashari stesso. A Lecce, nel finale di partita, Allegri lo ha inserito come mezzala e lui avrebbe le doti fisiche per poter fare quel ruolo, seppur interpretandolo in maniera diversa rispetto a Fofana. Per non uscire dai radar della Nazionale, però, dovrà cercare di ritagliarsi il suo spazio e un buon minutaggio, altrimenti Gattuso farà altre scelte, avendo ben chiari quali parametri prendere in esame per le sue convocazioni.