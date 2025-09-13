Allegri verso Milan-Bologna: “Leao non ci sarà. Rabiot dal 1’? Vedremo”. Su Nkunku...

Spazio poi ad una domanda su Dusan Vlahovic , a lungo rincorso nel mercato estivo: "A me viene da sorridere quando si dice che con quello si vince e con quell'altro no... Nel calcio ci sono troppe variabili, bisogna essere bravi a gestire l'imprevisto. Non si può dire che con uno si vince e l'altro si perde, l'imprevisto è dietro l'angolo. Possiamo solo lavorare con grande passione per cercare di creare i presupposti per poter vincere partite. Il resto sono chiacchiere simpatiche da sentire. Di sicuro non c'è niente, di sicuro c'è solo che bisogna lavorare. Il resto sono solo chiacchiere. Nkunku ? Quelli bravi si vedono subito e Nkunku sa fare le cose molto bene, deve solo trovare una condizione ottimale. Con Leao ? Vedremo". Invece sulla difesa: "Sono molto contento dell'arrivo di De Winter . Il problema della difesa è che tutta la squadra deve comportarsi in un certo modo. I difensori singolarmente stanno crescendo, poi la cosa più importante è che tutti abbiano la voglia di migliorarsi, mettendosi in discussione tutti i giorni".

Calciomercato Milan, il giudizio di Allegri

Sulle ambizioni della società: "La società è stata molto brava a cogliere l'occasione Rabiot. Giocatori come Nkunku, Estupinan, come tutti quelli che sono arrivati hanno alzato il livello della squadra. Bisogna lavorare e vedere in che posizione saremo a marzo. Dobbiamo lavorare con serenità e fiducia per arrivare passo dopo passo all'obiettivo, che non si decide in una partita. Dobbiamo creare le basi per far sì che quando ci saranno le partite decisive noi dobbiamo esserci dentro. Dobbiamo avere le spalle larghe perché ci saranno momenti difficili. Non è che la squadra è migliore se vince o peggiora se perde, i valori dei giocatori sono quelli. Va trovata una coesione di squadra, con 10 giocatori nuovi... Più giocano insieme e più crescono e su questo sono molto fiducioso. Athekame e Odogu? Odogu si è presentato molto sveglio e ricettivo. Athekame è di assoluta affidabilità. Se domani decidessi di farlo giocare sono sicuro che farebbe un'ottima partita. Sono molto contento anche di Ricci. L'ho visto cresciuto fisicamente, ha una gamba più forte e più bella rispetto all'inizio. Sta facendo un percorso di crescita e sono molto contento. Le prime due giornate? Manca tanto, c'è da lavorare tanto. A Lecce non abbiamo subito gol, ma abbiamo subito situazione evitabili e i ragazzi lo sanno. Poi che dobbiamo alzare la percentuale realizzativa sì, ma anche questo lo sappiamo". Infine sulla pressione nei suoi confronti: "È normale che ce l'abbia, sono l'allenatore del Milan. La cosa più importante è lavorare per il club e tutti devono lavorare in questa direzione".