Allegri show, il commento post sfuriata: "Niente di che, la giacca mi ha salvato"

"Luka Modric è un giocatore straordinario, è un piacere vederlo giocare, è un ragazzo veramente umile ed è un grande campione, ma tutti i ragazzi hanno fatto una bella partita. Era importante vincere in casa e non subire gol per la seconda partita consecutiva. Nei momenti di difficoltà non bisogna disunirsi e far passare il momento". Lo ha detto l'allenatore del Milan , Massimiliano Allegri , ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Bologna a San Siro. "È un gruppo di ragazzi veramente straordinari, perché lavorano duro, non si lamentano e tutti abbiamo il minimo obiettivo di tornare a giocare la Champions. Bisogna lavorare, non dobbiamo esaltarci dopo questa vittoria, lavoriamo tutti i giorni per migliorarci tutti i giorni", ha aggiunto.

Allegri, da un potenziale rigore alla sfuriata

"L'espulsione e la giacca tolta nel finale di partita? Niente di che. C'è stato l'episodio del rigore e in quel momento ho avuto da ridire con il quarto uomo", ha raccontato, aggiungendo poi sul rigore: "Non mi sono fatto un'idea, non ho rivisto niente. Se Fabbri ha deciso così era giusto che l'arbitro lo togliesse...Santiago Gimenez ha corso molto, ha pressato, ha avuto due o tre occasioni importanti, è arrivato poco lucido davanti alla porta dopo l'aiuto alla squadra. Sono molto contento", ha detto ancora Allegri, che commentando l'infortunio al portiere Mike Maignan ha sottolineato: "Credo che a Udine non ci sarà, perché il polpaccio è pericoloso. Terracciano è entrato bene e abbiamo anche Torriani. Gioca uno e gioca un altro, l'importante è lavorare di squadra, un passettino alla volta con molta calma", ha concluso.

Le parole di Saelemaekers

"Mi piace questa posizione da quinto, perché posso partire da dietro e attaccare la linea difensiva avversaria. Dietro, Tomori mi copre molto bene. Sono contento della squadra e del gol di Modric. Lo guardavo da bambino e ora è un onore giocare insieme a lui. È anche una grande persona". Queste le parole di Alexis Saelemaekers ai microfoni di Dazn al termine della vittoria del Milan sul Bologna. "Allegri ha fatto un grande lavoro fin dal primo giorno. Tutta la squadra ha la grinta e la voglia di andare a fare qualcosa di bello. Andiamo avanti così".