L'Allegri furioso, monsieur Rabiot e Modric eterno: cosa mancava al Milan

MILANO - Max il capopopolo, Luka il mago e monsieur Adrien. Il Milan in una notte di metà settembre, dopo gli incubi di fine agosto, si è risvegliato con un sogno... scudetto grazie a tre volti: Allegri , Modric e Rabiot . Non bisogna correre e per primi lo sanno a Milanello perché le difficoltà degli ultimi anni non possono essere cancellate in pochi giorni e con una vittoria, seppur convincente, come quella contro il Bologna . Però i segnali arrivati dal successo di domenica sera non possono che far ben sperare. L’Allegri furioso degli ultimi minuti della partita, quello che si è tolto la giacca per protestare contro l’arbitro e il quarto uomo per il rigore solare su Nkunku tolto dopo dal Var , ha ricordato a tutti quello già “ammirato” in più di un’occasione ai tempi della Juventus .

Se Allegri reagisce così...

Quando il tecnico si toglieva la giacca - o la scagliava per terra - era per svegliare la squadra in un momento di difficoltà o prendersela con gli arbitri. Identico però il messaggio: l’obiettivo da raggiungere, da prendere con tutte le forze. Ecco, se Allegri ha reagito in quel modo, col sangue negli occhi, è perché ci crede. Vede qualcosa all’orizzonte e questo Milan, seppur reduce da un’estate “bizzarra” sul mercato e prestazioni rivedibili nelle prime due giornate - ko con la Cremonese e successo sudato a Lecce -, evidentemente gli invia buone vibrazioni.

Milan, lo spirito giusto

Non a caso Max ripete in continuazione di vedere lo spirito giusto all’interno del gruppo, una squadra rivoluzionata che Allegri sta caricando a suo modo. L’accesa protesta contro Marcenaro - che ha pure caricato lo stadio - sta a lì a dimostrarlo: Milan crediamoci. E farlo con due elementi come Modric - 34 trofei in carriera - e Rabiot - 21 -, sarà oggettivamente più facile. Magari non avranno nei piedi i 15 gol realizzati nella scorsa annata da Reijnders, ma i due possono cambiare volto alla squadra e alla sua mentalità. Modric e Rabiot hanno personalità e carisma, quello che mancava al Milan.