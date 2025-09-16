L'Allegri furioso, monsieur Rabiot e Modric eterno: cosa mancava al Milan

MILANO - Max il capopopolo, Luka il mago e monsieur Adrien. Il Milan in una notte di metà settembre, dopo gli incubi di fine agosto, si è risvegliato con un sogno... scudetto grazie a tre volti: Allegri, Modric e Rabiot. Non bisogna correre e per primi lo sanno a Milanello perché le difficoltà degli ultimi anni non possono essere cancellate in pochi giorni e con una vittoria, seppur convincente, come quella contro il Bologna. Però i segnali arrivati dal successo di domenica sera non possono che far ben sperare. L’Allegri furioso degli ultimi minuti della partita, quello che si è tolto la giacca per protestare contro l’arbitro e il quarto uomo per il rigore solare su Nkunku tolto dopo dal Var, ha ricordato a tutti quello già “ammirato” in più di un’occasione ai tempi della Juventus.
Se Allegri reagisce così...
Quando il tecnico si toglieva la giacca - o la scagliava per terra - era per svegliare la squadra in un momento di difficoltà o prendersela con gli arbitri. Identico però il messaggio: l’obiettivo da raggiungere, da prendere con tutte le forze. Ecco, se Allegri ha reagito in quel modo, col sangue negli occhi, è perché ci crede. Vede qualcosa all’orizzonte e questo Milan, seppur reduce da un’estate “bizzarra” sul mercato e prestazioni rivedibili nelle prime due giornate - ko con la Cremonese e successo sudato a Lecce -, evidentemente gli invia buone vibrazioni.
Milan, lo spirito giusto
Non a caso Max ripete in continuazione di vedere lo spirito giusto all’interno del gruppo, una squadra rivoluzionata che Allegri sta caricando a suo modo. L’accesa protesta contro Marcenaro - che ha pure caricato lo stadio - sta a lì a dimostrarlo: Milan crediamoci. E farlo con due elementi come Modric - 34 trofei in carriera - e Rabiot - 21 -, sarà oggettivamente più facile. Magari non avranno nei piedi i 15 gol realizzati nella scorsa annata da Reijnders, ma i due possono cambiare volto alla squadra e alla sua mentalità. Modric e Rabiot hanno personalità e carisma, quello che mancava al Milan.
Modric eterno
Il croato aveva già fatto vedere nelle prime uscite di essere ancora speciale. Contro il Bologna, grazie anche a un reparto mediano più robusto intorno a lui, ha alzato ulteriormente il suo livello. Ha trascinato tutti: regista, interditore, finalizzatore. Modric contro i rossoblù è stato totale, esaltato pure dalla stampa spagnola che se l’è coccolato nell’ultimo decennio: «Luka mostra a Milano la sua pozione dell'eterna giovinezza», il titolo di “Marca”. Già, fresco dei 40 anni - età che non vorrebbe gli venisse ricordata a ogni gara... -, Modric con la sua prima rete in rossonero è diventato a 40 anni e 5 giorni il centrocampista con l’età più elevata a segnare un gol nella storia della Serie A, superando il precedente record stabilito da un certo Nils Liedholm (38 anni e 169 giorni), uno che con la maglia rossonera ha scritto pagine indelebili.
Monsieur Adrien
E chissà che andando avanti nel tempo e restando magari al Milan pure nella stagione ’26-27, Modric non batta il prima assoluto di Zlatan Ibrahimovic, un altro mito rossonero, in gol a 41 anni e 166 giorni. E che dire di Rabiot? Landucci, il vice di Allegri, per tutto il match d'esordio contro il Bologna lo ha chiamato monsieur. E lui, Adrien, ha giocato da signore. Con la sua fisicità ha preso possesso del centrocampo rossonero. Nei primi venti minuti, fra palloni sradicati e galoppate, ha mostrato quello che potrà fare per un intero match quando sarà anche al top della condizione. Di certo, chi ha beneficiato del suo arrivo è stato proprio Modric. Insieme saranno i colonnelli di questo Milan, pronti a seguire le grida del generale Max.
Gli episodi e le proteste
Cinque rigori richiesti in tre giornate, zero assegnati. Uno dato, solare per chiunque, e poi tolto dopo una cervellotica review, con l’arbitro Fabbri al Var che ha mostrato all’arbitro in campo Marcenaro un video non completo dell’episodio in questione, ovvero il fallo - doppio - di Lucumi su Nkunku che avrebbe meritato anche il cartellino rosso, inviando le immagini solamente del contatto fra l’attaccante francese e Freuler (in effetti, meno determinante). L’inizio di stagione del Milan con la squadra del designatore Rocchi non è stato finora un film a lieto fine. Ma se le proteste con Cremonese (contatti in area su Fofana e Loftus-Cheek) e Lecce (Ricci; oltre al gol annullato a Gabbia per una spintina su Coulibaly) non avevano portato a reazioni particolari, quanto accaduto contro il Bologna ha fatto innervosire l’ambiente rossonero. Allegri lo ha fatto capire in campo, protestando vivacemente con il quarto uomo Rapuano e ricevendo così il cartellino rosso; il club ieri, facendo percepire il proprio malcontento.
L’Aia riconosce l’errore
Non c’è stato però bisogno di alzare i toni, visto che il Milan ha ricevuto le risposte che si attendeva sia dall’Aia che dal presidente della Federcalcio. Il numero uno della Figc, Gabriele Gravina, intervenendo a “Radio anch’io Sport”, ha definito quanto avvenuto «un errore evidente, ma quando parliamo di tecnologia andiamo avanti, non si torna al passato. La tecnologia ha ridotto molto la percentuale di errori - ha spiegato Gravina -, basta vedere quei casi in cui arbitri, senza tecnologia, sono in dubbio e cercano palesemente un riscontro». L’Aia invece ha fatto sapere di aver bocciato innanzitutto la prestazione al Var di Michael Fabbri che ora verrà tenuto lontano dal monitor di Lissone per alcuni turni (ma potrebbe dirigere in campo).
Marcenaro non è piaciuto
Pollice verso anche per Marcenaro, che però potrebbe “riposare” per il classico turnover fra una giornata e l’altra. Comunque sia al Milan si respira un certo fastidio per le direzioni ricevute. Quella di Marcenaro, al di là dell'episodio da matita rossa, non è piaciuta anche per la gestione dei falli in altre zone del campo. Fastidio che si respira anche nella tifoseria rossonera, sempre più convinta che la società debba farsi sentire di più nelle stanze che contano. Tant'è vero che in tanti si augurano che l'imminente closing del Monza acceleri il più che probabile ritorno di Galliani al Milan per avere un uomo forte in Lega Serie A.
