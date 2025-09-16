"San Siro, trovato l'accordo con Inter e Milan": l'annuncio del Sindaco Sala

Il futuro dello stadio di San Siro entra in una fase decisiva. Dopo mesi di incertezze, trattative e confronti tra le parti, il Comune di Milano e i club calcistici coinvolti - Inter e Milan - hanno trovato un'intesa che apre le porte alla cessione dello storico impianto, dopo la respinta della sospensiva da parte del Tar nel luglio scorso . L’annuncio è arrivato direttamente dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala , durante un’intervista concessa questa mattina a RTL 102.5. Un passaggio fondamentale per sbloccare il progetto del nuovo stadio e rispettare i vincoli temporali imposti dagli organismi sportivi internazionali, in particolare dalla UEFA. L’obiettivo condiviso è chiaro: dotare Milano di una struttura moderna e funzionale entro il 2031.

In giunta la delibera: è il primo passo ufficiale

La prima tappa formale del processo sarà la discussione in giunta comunale, prevista per mercoledì 17 settembre. In quell’occasione sarà presentata la delibera relativa alla vendita dell’impianto di San Siro. A confermarlo è lo stesso Sala, che ha dichiarato: "Se tutto va bene domani dovremmo andare in giunta con la delibera della vendita di San Siro, perché di fatto con i club siamo arrivati a un accordo". Il passaggio in giunta sarà quindi propedeutico a un iter amministrativo più ampio, che coinvolgerà anche il Consiglio comunale. "Noi sulla cessione di beni così importanti passiamo dal Consiglio comunale, ci saranno prima delle commissioni e delle discussioni e poi bisognerà uscire con un sì o no", ha aggiunto. La delibera sarà "propositiva" come specificato dal sindaco.

Sala: “Senza nuovo stadio, niente Europei 2032 a Milano”

Uno dei motivi che ha accelerato la trattativa tra Comune e società sportive è la pressione esercitata dalla UEFA. L’organismo europeo ha infatti espresso chiaramente che la permanenza dell’attuale impianto potrebbe compromettere la candidatura di Milano come sede per gli Europei del 2032. "Lo stadio deve essere pronto per il 2031, perché la UEFA ci sta dicendo che non considereranno Milano per gli Europei del 2032 se rimarrà San Siro", ha spiegato Sala. Il sindaco ha ribadito il suo impegno nel portare avanti il progetto, affermando: "Io voglio avere la coscienza a posto, porterò in Consiglio la delibera e supporterò l'approvazione, voterò a favore, poi deciderà il Consiglio comunale". L'intero iter, ha aggiunto, si concluderà "entro fine mese", con l'obiettivo di non perdere ulteriore tempo su un progetto strategico per il futuro della città.