Landucci, finisce un'epoca: il secondo di Allegri diventa primo! Ecco cos'è successo

Landucci, il secondo di Allegri diventa primo

La notizia del patentino da tecnico UEFA Pro per Marco Landucci è arrivata direttamente dal sito della FIGC, che ha svelato tutti i nuovi allenatori. Tra questi ci sono anche Fabregas e Pisacane di Como e Cagliari, oltre che Hamsik e Padoin della Juve Primavera: "Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico i nuovi allenatori UEFA Pro, che nei giorni scorsi hanno superato gli esami finali del corso. I tecnici neo abilitati hanno ottenuto così la massima qualifica possibile, che consente loro di poter guidare qualsiasi squadra, anche ai più alti livelli europei. Alla luce degli esami sostenuti - ovvero una prova orale sulle materie di Tecnica e Tattica calcistica, Preparazione atletica, Psicologia e Comunicazione, oltre alla discussione della tesi - i migliori del corso sono risultati essere l'attuale allenatore della Roma femminile, Luca Rossettini, e l'osservatore del Sassuolo, Alberto Maresi, che si sono abilitati con il massimo dei voti, 110 su 110. Da segnalare inoltre le prove finali fatte registrare dai due tecnici dell’attuale Serie A, ovvero i ‘mister’ di Como e Cagliari, Cesc Fabregas e Fabio Pisacane. Tra i neo allenatori UEFA Pro ci sono anche diversi nomi noti del calcio italiano e internazionale, come l’ex centrocampista del Napoli – e attualmente nello staff tecnico della Nazionale slovacca guidata da Calzona - Marek Hamsik; lo ‘storico’ vice di Max Allegri, Marco Landucci, e gli attuali allenatori dell’Atalanta Under 23 e della Juventus Primavera, Salvatore Bocchetti e Simone Padoin. Di seguito l’elenco completo di tutti i nuovi tecnici UEFA Pro: Andrei Agius, Alessandro Agostini, Salvatore Bocchetti, Cesc Fabregas, Giovanni Ferraro, Alessandro Gazzi, Marek Hamsik, Marco Landucci, Vincenzo Maiuri, Alberto Maresi, Davide Moro, Simone Padoin, Fabio Pisacane, Luca Rigoni e Luca Rossettini".