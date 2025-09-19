Allegri, Udinese-Milan alla Luis Enrique: "Lui è bravo, io... La giacca? Non volevo strapparla"

"Domani affrontiamo una partita difficile. L' Udinese ha fatto 7 punti, è una squadra fisica e con buoni valori tecnici. È un test molto importante. Bisogna dare continuità alle due vittorie , siamo all'inizio del percorso. Ma è una partita importante. L'obiettivo è entrare nelle prime 4 e dobbiamo fare il primo passettino domani"​​​​: lo dice il tecnico del Milan Massimiano Allegri alla vigilia della trasferta di Udine. "Lo dirà il campo se il Milan ha superato le difficoltà dello scorso anno. Non è che dopo due vittorie è tutto bello e perfetto. Abbiamo dei difetti - ricorda Allegri -, dobbiamo continuare a lavorare. Domani dobbiamo accendere l'interruttore, altrimenti ci facciamo del male. Ci sono quattro partite che sono lo snodo della stagione. Quella di domani è molto importante. Serve una partita di grande compattezza e tecnica. Dovremo sfruttare le occasioni anche con pochi spazi". Sono queste le parole con cui il tecnico rossonero ha analizzato in conferenza stampa il match in programma domani sera alle 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine.

Allegri suona la carica. E su Ricci...

"Non è questione di sbilanciamento in questo momento o fra due mesi. Magari fra due mesi cambieremo anche modo di giocare, si migliora la condizione, la fiducia, dipende dai momenti. La squadra deve sapere che durante la partita si può giocare in diversi modi. Dobbiamo dimenticarci delle vittorie, dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare. Di queste 4, tra domani Lecce, Napoli e Juventus domani è quella più importante". Così Max Allegri, tecnico del Milan, alla vigilia della sfida contro l'Udinese. "Ricci quando giocherà titolare? Samuele da quando è arrivato è in continua crescita, fisica, tecnica e mentale. La preseason l'ha fatta molto bene. Si fa sempre trovare pronto, è un giocatore affidabile. Quando costruisci una squadra che lotta per certi obiettivi devi avere tanti giocatori affidabili a livello mentale e Samuele è uno di quelli", ha aggiunto.

La partita dalla tribuna e la giacca

Quanto alla fase difensiva, il tecnico ha affermato: "Innanzitutto abbiamo 10 giocatori nuovi su 19. La conoscenza, più passa il tempo e più si conoscono e più faremo meglio. Con il Bologna ci sono stati momenti in cui abbiamo sbagliato la scelta del passaggio perché dovevamo gestire in modo diverso. Non bisogna pensare che non è risolta la fase difensiva come squadra, non solo i difensori, come squadra. Come squadra rendiamo più difficile ai giocatori avversari di fare gol". Infine, sulla scelta del capitano: "Io credo che al 99% sarà Gabbia, così ho anche detto uno che gioca sicuro". Il tecnico rossonero si è poi soffermato anche sulla particolare scelta di Luis Enrique di osservare le partite del suo PSG dalla tribuna: "Guardare le partite dalla tribuna come Luis Enrique? Domani lo provo. Luis Enrique è molto bravo a fare così, io non so se ci riesco, speriamo bene" - ha scherzato Allegri in conferenza. Il tecnico espulso nella sfida contro il Bologna non siederà in panchina. E proprio a proposito del cartellino rosso: "La giacca tolta? Me la sono tolta con molta cautela, non volevo strapparla. Ma ho sbagliato e infatti domani non sarò in panchina", ha aggiunto.