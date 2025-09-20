Landucci: "Pulisic bomber, Modric emoziona". E Rabiot avvisa: "Sto bene mentalmente"

Adrien Rabiot è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita tra Udinese e Milan per il quarto turno di Serie A. Il centrocampista rossonero ha dichiarato: “Mi trovo bene, ho fatto una partita buona. Non sono al 100%, prima di domenica non avevo giocato per mesi e devo ancora lavorare, allenarmi con la squadra. Sto bene, anche con la testa, sono pronto. Oggi sarà importante, ci sono quattro partite prima della sosta, è fondamentale vincere per continuare a crescere. Loro sono forti, l’hanno dimostrato, siamo il Milan e dobbiamo vincere per forza. Senza Allegri oggi? Landucci è il suo vice, non cambia niente. Consociamo il discorso del mister, siamo pronti”. Poi, sul rapporto con Modric: “Io e lui stiamo cercando di aiutare i più giovani, con la nostra esperienza. Siamo un bel gruppo e vogliamo dimostrarlo” ha spiegato Rabiot a Dazn.