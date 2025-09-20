Landucci: "Pulisic bomber, Modric emoziona". E Rabiot avvisa: "Sto bene mentalmente"

Adrien Rabiot è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita tra Udinese e Milan per il quarto turno di Serie A. Il centrocampista rossonero ha dichiarato: “Mi trovo bene, ho fatto una partita buona. Non sono al 100%, prima di domenica non avevo giocato per mesi e devo ancora lavorare, allenarmi con la squadra. Sto bene, anche con la testa, sono pronto. Oggi sarà importante, ci sono quattro partite prima della sosta, è fondamentale vincere per continuare a crescere. Loro sono forti, l’hanno dimostrato, siamo il Milan e dobbiamo vincere per forza. Senza Allegri oggi? Landucci è il suo vice, non cambia niente. Consociamo il discorso del mister, siamo pronti”. Poi, sul rapporto con Modric: “Io e lui stiamo cercando di aiutare i più giovani, con la nostra esperienza. Siamo un bel gruppo e vogliamo dimostrarlo” ha spiegato Rabiot a Dazn.
Le parole di Landucci
Prima della gara ha parlato a Sky Sport anche Marco Landucci, vice allenatore del Milan che guiderà la squadra a Udine al posto dello squalificato Allegri: “Allegri è un valore aggiunto ed è bene che ci sia lui. La sfida di oggi è determinante, contro una squadra fisica e tecnica. Da anni, quando vengo a Udine, le partite non sono mai semplici. Dobbiamo pareggiare la loro forza. Pulisic è un grande giocatore, oggi è titolare. Ha fatto tanti gol e pensiamo sia un valore aggiunto per la squadra. Loftus-Cheek ha fatto molto bene e non l'abbiamo tenuto fuori per demerito. Abbiamo fiducia in Pulisic e in tutto il gruppo. Gimenez sta giocando molto bene e si allena bene. Presto arriverà anche il gol” ha detto il vice di Allegri.