Landucci alla Allegri: "Leao esemplare, Milan gruppo serio. Cerchiamo di fare meno danni possibili"

"I ragazzi hanno fatto una partita straordinaria. Si sono aiutati e hanno lottato su ogni palla.Hanno giocato bene anche tecnicamente. L'approccio è stato molto buono. Il nostro è un gruppo serio. Martedì abbiamo una partita importante con il Lecce in Coppa Italia. Poi, penseremo al Napoli". Queste le parole di Marco Landucci, vice dello squalificato Massimiliano Allegri, ai microfoni di Sky Sport al termine della netta vittoria del Milan sul campo dell'Udinese. "Quando siamo arrivati abbiamo trovato giocatori che avevano voglia di mettersi a disposizione. Nessuno si è mai lamentato di nulla. Lavorare bene in settimana è importante - aggiunge -. I dettagli fanno la differenza, tra cui la voglia di lottare su ogni palla. Oggi l'hanno fatto tutti, la squadra non ha mollato niente. Nelle ultime due stagioni, il Milan aveva preso 49 e 43 gol. Erano troppi per essere una squadra di vertice. Abbiamo quindi iniziato un lavoro sia sui singoli che si reparto. Questi ragazzi si mettono a disposizione, noi cerchiamo di fare meno danni possibili, come dice il mio allenatore. Leao non è con noi da un po', ma è un professionista esemplare. Lo ritroveremo tra poco e ne siamo felici".