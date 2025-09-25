Leao, Allegri sorride: la buona notizia verso Milan-Napoli

Rafael Leao è pronto a riprendersi il Milan. Dopo 38 giorni di assenza, l'attaccante portoghese è tornato ad allenarsi in gruppo e molto probabilmente sarà disposizione peril big match della quinta giornata di Serie A: Milan-Napoli. Un recupero prezioso per Max Allegri che in queste prime partite ha saputo trovare la quadra perfetta anche senza il suo numero dieci. L'allenatore rossonero però conta molto su di lui, come aveva fatto intuire anche nel pre campionato quando lo ha provato spesso da attaccante nel 3-5-2. E le risposte erano state positive, con gol e buone prestazioni fornite.