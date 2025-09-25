Tuttosport.com

Leao, Allegri sorride: la buona notizia verso Milan-Napoli

Le novità sul numero dieci rossonero in vista del big match di San Siro contro la squadra di Conte
2 min
Leao Milan napoli
Leao, Allegri sorride: la buona notizia verso Milan-Napoli© AC Milan via Getty Images
Rafael Leao è pronto a riprendersi il Milan. Dopo 38 giorni di assenza, l'attaccante portoghese è tornato ad allenarsi in gruppo e molto probabilmente sarà disposizione peril big match della quinta giornata di Serie A: Milan-Napoli. Un recupero prezioso per Max Allegri che in queste prime partite ha saputo trovare la quadra perfetta anche senza il suo numero dieci. L'allenatore rossonero però conta molto su di lui, come aveva fatto intuire anche nel pre campionato quando lo ha provato spesso da attaccante nel 3-5-2. E le risposte erano state positive, con gol e buone prestazioni fornite.

Leao torna in gruppo e punta al Napoli

L’ultima presenza di Leao risale al match di Coppa Italia contro il Bari, durante il quale aveva subito un’elongazione al polpaccio che lo aveva costretto a stare ai box. Ora, dopo oltre un mese di stop, il numero 10 rossonero è tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni a Milanello, e punta con decisione la sfida contro gli azzurri. Contro il Napoli servirà il miglior Milan possibile, e il ritorno del portoghese rappresenta una notizia incoraggiante per squadra e tifosi, in un incrocio che può già dire molto sulla corsa alle zone alte della classifica. Difficilmente potrebbe partire dal primo minuto, ma a gara in corso potrebbe fare la differenza. San Siro lo aspetta. Tutti attendono un segnale per capire la vera forza del Diavolo e contro la squadra di Conte arriverà un primo verdetto.

 

 

 

