Contattaci
Milan, perché il ritorno di Galliani sarebbe un gran colpo

Il 29 settembre, giorno in cui Berlusconi avrebbe compiuto 89 anni, il Monza diventerà ufficialmente americano. Nonostante si sia dichiarato "solo un tifoso rossonero", Adriano sarà libero di accettare la proposta di Cardinale per tornare nel club di cui ha scrito la storia
Xavier Jacobelli
1 min
Milan

Milan

Milan

Il comunicato della Fininvest è stato chiaro: "A seguito del completamento delle necessarie autorizzazioni regolamentari e del verificarsi delle condizioni previste dall’accordo, BLV assume ufficialmente il controllo del Club con l’80% delle azioni» recita la nota. «Fininvest resterà azionista del Club con una quota del 20%, che verrà ceduto a BLV entro il giugno 2026». Lunedì, giorno del co

