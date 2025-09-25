Milan, perché il ritorno di Galliani sarebbe un gran colpo

Il 29 settembre, giorno in cui Berlusconi avrebbe compiuto 89 anni, il Monza diventerà ufficialmente americano. Nonostante si sia dichiarato "solo un tifoso rossonero", Adriano sarà libero di accettare la proposta di Cardinale per tornare nel club di cui ha scrito la storia