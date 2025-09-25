Rabiot tra Allegri, Milan e Juve: “L’inizio di qualcosa di grande. Cinque anni belli, ma…”

A tutto Adrien Rabiot . Il centrocampista si è subito imposto come perno del nuovo Milan targato Massimiliano Allegri : il francese e il tecnico si sono ritrovati in rossonero dopo l'esperienza alla Juve . Per loro nel prossimo weekend di Serie A subito scontro ad alta quota col Napoli , match che vedrà in panchina ben 11 Scudetti: 6, quelli di 'Max', contro i 5 di Antonio Conte . Eppure per Rabiot, nonostante il Milan occupi il terzo posto e i partenopei siano in vetta, è ancora troppo presto per parlare di partita Scudetto . Non manca, ovviamente, una battuta sul suo passato bianconero.

A tutto Rabiot: Milan, Napoli, Allegri e... Juve

A margine di un evento tenutosi allo store del Milan, così Rabiot: "Spero che questa sia una stagione importante, sono felice per l'accoglienza che ho ricevuto, sia dai compagni che dallo staff e dai tifosi. Ho giocato subito e sto rendendo bene, quindi tutto sta andando per il verso giusto". Milan-Napoli è già una sfida da Scudetto? "No, è solo l'inizio. Il campionato è lungo. Sarà una partita per testare il nostro livello come squadra, ma non deciderà se vinceremo o meno la Serie A". Rabiot ritrova Allegri dopo la loro esperienza comune alla Juventus: "Se è cambiato? Allegri è un allenatore forte e la squadra è ricca di giocatori di qualità e ben equilibrata. Dobbiamo continuare a lavorare, ma vedo un Milan pieno di talento, con molti giovani motivati e giocatori esperti che possono guidarli. Stiamo creando un bel gruppo".

E parlando di Juventus, il Milan affronterà i bianconeri dopo il match con il Napoli: "Ho trascorso cinque anni alla Juventus, conservo bei ricordi. Non sarà una partita come le altre, ma ora sono un giocatore del Milan e darò il massimo per vincere. Per il resto auguro il meglio alla Juve, ci sono brave persone che mi hanno aiutato quando ero lì. Però, la mia priorità ora è vincere ogni partita, anche contro la Juve. Sono concentrato e veramente contentissimo di essere qui al Milan".