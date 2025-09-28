Allegri: "Juve-Milan? Non ci penso ancora ma sarà divertente. Leao è in ritardo e ho 5 attaccanti"

MILANO - Il Milan di Allegri si prende il big match contro il Napoli di Conte e sale in vetta alla classifica di Serie A. Al termine della super sfida di San Siro, il tecnico rossonero ha commentato così ai microfoni di Dazn: "Sono contento perché era un test importante per noi contro un Napoli di grande qualità. Un buon primo tempo, nel secondo abbiamo dimostrato che ci siamo allenati nella fase difensiva. Siamo solo all'inizio, i ragazzi sono stati molto bravi ma ora dobbiamo pensare all'ultima gara prima della sosta" .

Identità Milan

Milan capace di resistere per oltre mezz'ora in dieci contro undici: "Abbiamo fatto un passettino avanti, ma dobbiamo lavorare. Partite di sofferenza ce ne saranno altre, ma giocandole con questo spirito sarà più facile portarle a casa. Leao è ancora in ritardo di condizione, Nkunku sta crescendo. Ci sono i presupposti per fare bene". E sull'identità di questo Milan: "Dalla prima partita col Liverpool ho deciso di giocare così, con due trequarti e il doppio mediano. Poi dipende dalle caratteristiche dei trequartisti, ogni tanto cambiamo durante l'allenamento per vedere se ci sono soluzioni diverse che potrebbero servire durante l'anno".

La sfida con la Juve

Su Leao precisa: "Davanti ne ho 5 per 2-3 posti, l'importante è che tutti migliorino la condizione. Mi dispiace per Nkunku che è un giocatore di grande qualità, Gimenez ha lavorato molto bene. L'importante è che chi va in campo dia tanto, oggi è stata una partita diversa perché siamo rimasti in 10". Modric metronomo rossonero: "Luka è un giocatore talmente intelligente, davanti alla difesa ti dà tanta qualità ed è bravo anche nelle chiusure". Una grande reazione quella del Milan dopo il ko dell'esordio con la Cremonese: "Il calcio è strano, lì abbiamo subito due tiri negli unici cross. Paradossalmente abbiamo subito di più col Bari, eravamo all'inizio e poi più si allenano insieme e più migliorano". E sul ritorno al passato contro la Juve di settimana prossima, ritratta quanto detto ad inizio intervista: "Sta già pensando alla Juve? No, ma sarà una bella partita, meravigliosa. Ne ho fatte un po' qui e un po' là, è anche divertente".