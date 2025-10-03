Tomori in gruppo, punta la Juve. Il Milan e Allegri sorridono, De Winter scalpita

Domenica 5 ottobre, la Juventus ospiterà il Milan all'appuntamento valido per la 6ª giornata di Serie A (gara affidata alla direzione di Marco Guida ). Appuntamento che vedrà il ritorno allo Stadium di Massimiliano Allegri - oltre che di Adrien Rabiot - congedatosi con la Vecchia Signora dopo 2 cicli da 8 stagioni e tornato a Milanello dopo 11 anni. I rossoneri, reduci dal successo sul Napoli di Antonio Conte (2-1), si presentano all'appuntamento con un bilancio di 4 vittorie nelle prime 5 giornate di campionato che valgono inoltre il comando della classifica. Hanno invece rallentato i bianconeri di Igor Tudor , che dopo avere fatto il pieno di punti ai primi 3 appuntamenti, ha pareggiato con il Verona (1-1) prima e l'Atalanta poi (1-1). Il calendario prevede poi la sosta nazionali e a seguire il ritorno in campo a Como per la Juve e a San Siro contro la Fiorentina per il Milan (entrambe le sfide in programma il 19 ottobre).

Tomori torna in gruppo, ma De Winter scalpita

Nel mentre, Allegri ha riaccolto in gruppo Fikayo Tomori. Stando a quanto appreso da Sky Sport, il difensore, che nel corso della sfida contro il Napoli era stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un risentimento all'adduttore, ha preso parte alla seduta di venerdì 3 ottobre e dovrebbe pertanto rispondere presente per la trasferta di Torino. Un recupero importante per l'ex tecnico bianconero, che qualora non dovesse ritenere opportuno schierarlo dal 1' minuto a comporre il più che rodato trio con Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic, darebbe la maglia da titolare all'altro ex Juve Koni De Winter, che una volta giunto a Milanello si è detto felice di ritrovare Allegri. Allo Stadium inoltre, il tecnico dovrà fare a meno di Pervis Estupinan, espulso al 57' della gara contro i partenopei. Ancora fermo ai box invece Ardon Jashari, che infortunatosi durante l'allenamento del 29 agosto, continua il recupero puntando a ritornare a disposizione nelle prossime settimane.