Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Rabiot, il Cavallo Pazzo che si vede al traguardo  

La domenica del 10 e lode: Massimiliano Allegri, si sa, è un grande appassionato di ippica...
Xavier Jacobelli
1 min
Rabiot, il Cavallo Pazzo che si vede al traguardo  © © Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Massimiliano Allegri, si sa, è un grande appassionato di ippica. Fra i suoi cavalli, spiccano Strong Alpha e Fly by Fly che, nell’agosto scorso, a Livorno, hanno vinto insieme la Coppa del Mare, nonché Mr. Darcy, Lyricus, Mascagni, Estrosa. E come non citare, fra gli altri, sia Momento Giusto sia, soprattutto, Corto Muso? Ecco perché, nella domenica del Grande Ritorno a Torino, a chi se non a Cavallo Pazzo Rabiot si attaglia la più famosa met

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Milan, i migliori video