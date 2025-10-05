Allegri show: l'ex Juve che "diventa uomo", Torino adottiva e imprevisto in diretta

Da 12 anni non sfidava la Juventus da avversario, non c’è rischio di sbagliare panchina? “ No perché hanno cambiato panchina alla Juventus, le hanno invertite, quindi ritorno alla panchina dov’ero (ride, ndr) . Ogni volta che vado in panchina per me è sempre un’emozione perché lo faccio con divertimento, faccio con passione questo lavoro. Poi quando si giocano le grandi partite c’è sempre un’emozione da vivere, per questo dobbiamo essere concentrati sull’obiettivo finale indipendentemente da domani, che sarà una bellissima partita. Dobbiamo lavorare per arrivare in fondo affinché il Milan torni a giocare la Champions , perché la Champions è emozione diversa dove viviamo tante grandi partite. Per far questo bisogna continuare a lavorare, domani è solo la sesta partita"

Allegri continua: "Ci sono ancora tanti punti in palio, spero ci saranno tanti momenti bellissimi ma ce ne saranno anche alcuni difficili. In quelli difficili bisogna rimanere sereni avendo chiaro l’obiettivo finale, e parlo di tutti: ambiente, giocatori, società. Bisogna lavorare in serenità per raggiungerlo. Obiettivo a lungo termine? Domani c’è una partita, poi tra 15 ce ne sarà un’altra: proveremo a fare punti, son quelli i progetti che ti portano al lungo termine. Si parla tanto di progetti, ma ciò che conta è vincere le partite, quelle ti portano lontano". Ma che accoglienza si aspetta allo Stadium? Il tecnico elude la domanda: "Domani andiamo e proviamo a fare risultato, che è la cosa più importante… (ride, ndr)".

L'ipotesi del pareggio

Un eventuale pareggio sarebbe visto come un risultato positivo? “Per raggiungere l’obiettivo finale di entrare nei primi 4 posti serve un minimo di punteggio, solitamente 72-74 punti: minimo dobbiamo raggiungere quei punti li. Siamo ancora lontani, mancano tante vittorie: chiaro che quando vinci è molto meglio mentre se pareggi ti arrabbi perché vorresti vincere, ma alla fine devi accumulare punti per arrivare all’obiettivo. Domani servirà partita tecnica, come dicevo prima. Loro pressano molto, danno intensità e la Juve ha sempre fatto gol, ha un attacco molto importante e ha solidità difensiva anche se nelle ultime gare ha preso gol. Quando ci sono queste partite di solito vengono fuori bei match, al di là del punteggio: poi a livello emotivo son sempre belle da giocare”.