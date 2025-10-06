Il ritorno di Allegri allo Stadium: applausi, frasi virali e quel “Non mi fare incazzare”

È stato un Allegri show in Juve-Milan all'Allianz. Del suo ritorno si è già parlato, il calore riservatogli dai tifosi bianconeri è dovuto al suo passato, ai trionfi e alla voglia di portare un'identità chiara e decisa nel mondo Juve . Ma all'interno della gara poi c'è stato il solito Max che, seppur seduto sulla panchina avversaria, quella rossonera, ha dato sfoggio di tante sfaccettature tra risate, incazzature e siparietti ripresi dalle telecamere e non. Dal "lo avevo detto" sul rigore sbagliato da Pulisic alle frasi a Leao prima del suo ingresso in campo, quest'ultimo in un video diventato virale sui social e pubblicato da qualche tifoso in tribuna intento a seguire passo passo i movimenti di Allegri sulla panchina del Milan.

Allegri-Leao, siparietto prima di entrare in campo

L'esterno portoghese è entrato nella ripresa. Allegri non ha voluto toccare la squadra e lo stesso Rafa è arrivato alla gara contro i bianconeri dopo uno stop muscolare importante. Quindi è stata una scelta volta a preservarlo ma anche con l'idea di inserirlo nel momento giusto per provare a colpire una Juve un po' più stanca. E, per certi versi, questa idea è stata anche giusta viste le due palle gol capitate sui piedi di Leao nei minuti che è rimasto in campo. Ma c'è da riavvolgere il nastro e tornare al momento in cui il tecnico rossonero ha deciso di inserire lui e Loftus Cheek, prima urlando all'inglese: "Ehi, andiamo" quasi a spronarlo e poi un "Rafa, non mi fare incazzare” rivolto al portoghese. Un'immagine che ha colpito anche per la sua semplicità ma anche per sottolineare un po' il loro rapporto, visto che se n'è parlato tanto per via di una diretta scherzosa su Twitch di Leao in cui mostrava qualche momento di arrabbiatura di Max e anche nel pre gara. Ma non è l'unico momento diventato virale sui social di Juve-Milan perché anche alla fine Allegri si è rivolto in modo un po' più duro alla sua panchina.

Gli errori e l'arrabbiatura di Max

I minuti finali di un match così intenso ed equilibrato nel punteggio, come quello di Juve-Milan, possono nascondere insidie e per questo la concentrazione deve essere massima per non incappare in errori banali o che possano compromettere il risultato. Questo Allegri lo sa benissimo perché all'Allianz quel "fino alla fine" vale sempre contro i bianconeri per cui non c'è mai da abbassare la guardia. Proprio nel finale con la Juve in attacco, probabilmente per qualche errore in uscita della sua squadra nella fase difensiva, Max si è girato con il volto arrabbiato e poi si è rivolto alla panchina con l'indice alzato e questa frase: "Nello spogliatoio non deve fiatare nessuno", girandosi poi verso il suo staff per chiedere "quanto manca?". Immagini che hanno fatto rapidamente il giro del web.

