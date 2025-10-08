Rabiot: "Modric lascia senza parole ma io lascerò il segno. Milan-Como in Australia pura follia"

Milan-Como in Australia l’8 febbraio è e resterà un tema di grande discussione. Non sono passate neanche 24 ore dall’ok - per l’occasione - dato senza troppa convinzione dalla Uefa a disputare la partita a Perth, causa indisponibilità di San Siro il weekend del 7-8 febbraio per permettere allo stadio milanese di ospitare la cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 , che una super spallata alla decisione presa da Figc, Serie A e i due club è giunta nientemeno che da un diretto interessato. Ovvero Adrien Rabiot , uno dei simbolo del nuovo Milan targato Allegri .

Lo sfogo di Rabiot

Il centrocampista ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano francese “Le Figaro” ed è stato durissimo sulla suddetta questione: «Sono rimasto sorpreso quando ho saputo che con il Milan giocheremo una partita di Serie A contro il Como... in Australia! È completamente folle - ha tuonato l’ex centrocampista della Juventus attualmente in ritiro con la sua nazionale -. Ma si tratta di accordi economici per dare visibilità al campionato, cose che ci superano. Si parla molto dei calendari e della salute dei giocatori, ma tutto questo sembra davvero assurdo. È pazzesco fare così tanti chilometri per una partita tra due squadre italiane in Australia. Dobbiamo adattarci, come sempre». Boom. Per il via libera definitivo si attende l’ultimo “sì” da parte di Fifa e federcalcio australiana, ma non sembrano esserci ostacoli all’orizzonte. I tifosi abbonati verranno rimborsati, la Serie A incasserà 12 milioni, col Milan che naturalmente riceverà l’assegno maggiore (ma festeggeranno tutti gli altri 19 club del campionato).

Rabiot, l'Intervista a Le Figaro

Rabiot nella sua lunga chiacchierata con “Le Figaro” ha poi toccato tanti altri temi. Dal tumultuoso addio all'Olympique Marsiglia a fine agosto, dopo la rissa con Rowe - «sono rimasto in silenzio perché volevo concentrarmi solo sul calcio, sulle mie prime settimane in questo nuovo club e in questa nuova vita» -, alla sua carriera sviluppatasi in top club come Psg, Juventus, OM e ora Milan: «Non è cosa da poco aver giocato in questi quattro grandi club. È un bel biglietto da visita. Spero di realizzare grandi cose al Milan, di vincere titoli: voglio lasciare il mio segno». Insieme a un totem come Modric: «Mi ha stupito. Vederlo allenarsi con tanta precisione, professionalità, intensità e impegno, a 40 anni, è impressionante. È umile, dedicato, sempre al 100%. Quando vedo cosa fa con dieci anni più di me, resto senza parole».