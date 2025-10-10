Pulisic, allarme Milan: ansia Allegri, non si allena con gli Usa

Le notizie che arrivano dal ritiro degli Stati Uniti mettono in allarme il Milan: Christian Pulisic, infatti, ha saltato l'ultimo allenamento per non ben precisati problemi fisici e al massimo andrà in panchina nell'amichevole contro l'Ecuador del compagno rossonero Estupinan (da valutare di conseguenza anche la sua disponibilità per il secondo impegno, mercoledì prossimo contro l'Australia). Allegri e il Milan sperano si tratti di un problema di lieve entità, perché in caso contrario rischierebbero di perdere uno dei migliori giocatori di questa prima parte di stagione, protagonista con sei gol e due assist in otto partite giocate tra Serie A e Coppa Italia, vincendo anche il premio da parte della Lega Serie A come miglior giocatore del mese di settembre. Un riconoscimento che è andato anche all'allenatore del Milan Massimiliano Allegri, che insieme al suo attaccante riceverà il premio prima della sfida contro la Fiorentina in programma alla ripresa il prossimo 19 ottobre.