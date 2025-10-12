Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Milan-Como a Perth? Se Rabiot e i colleghi non giocassero la Lega non esisterebbe

Il match tra i rossoneri di Allegri ed il club di Fabregas, in programma il prossimo 8 febbraio, si disputerà in Australia: le motivazioni
Xavier Jacobelli
1 min
MilanComoRabiot
Milan-Como a Perth? Se Rabiot e i colleghi non giocassero la Lega non esisterebbe © Marco Canoniero
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Calpestano i diritti dei tifosi che credono di tacitare con un voucher da spendere non si sa quando, non si sa come e non hanno manco il coraggio di dire le cose come stanno. Cioè che l'8 febbraio prossimo, Milan-Como si giocherà a Perth, capitale dell'Australia Occidentale, a 14 mila km da Milano, non per soldi, ma per denaro. Dicono 12 milioni di euro. Dicono. Di cui 3 milioni se ne andranno nelle spese di viaggio e soggiorno delle com

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Milan, i migliori video