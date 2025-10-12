Milan in ansia, Allegri teme per un suo giocatore chiave. E dalle nazionali altri pensieri

Il Milan riceve notizie poco confortanti dal ritiro delle nazionali, con diverse situazioni da monitorare in vista della ripresa del campionato. Saelemaekers , reduce da un’ottima prima parte di stagione in rossonero, ha riportato un infortunio muscolare durante la sfida tra Belgio e Macedonia del Nord . Un problema al flessore lo ha costretto a fermarsi e a dare forfait per la prossima gara contro il Galles, come confermato dalla federazione belga. Ma le preoccupazioni per Allegri non si fermano qui. Anche altri elementi chiave della rosa milanista, come Estupinan e Pulisic , sono alle prese con acciacchi fisici che potrebbero metterne a rischio la disponibilità per il prossimo turno di Serie A. La situazione complessiva in casa Milan è da valutare in vista della prossima sfida contro la Fiorentina, in programma domenica 19 ottobre.

Problema muscolare per Saelemaekers: a rischio le prossime gare

L'esterno belga Alexis Saelemaekers si è dovuto fermare dopo 59 minuti di gioco nella partita di qualificazione al Mondiale 2026 contro la Macedonia del Nord. Secondo quanto comunicato dalla federazione belga tramite un post sui social, il giocatore ha accusato un fastidio muscolare al flessore che necessita ora di esami strumentali per definirne l’entità. Escluso dalla prossima gara della sua nazionale contro il Galles, il classe '99 rischia ora uno stop che potrebbe tenerlo lontano dal campo anche in Serie A. Punto fermo sulla fascia destra, Saelemaekers è stato uno degli elementi più positivi di questo inizio stagione del Milan, contribuendo con corsa, qualità e anche un gol, nella vittoria contro il Napoli. Allegri lo ha utilizzato sempre dal primo minuto, rendendolo uno degli uomini più utilizzati della rosa. La sua assenza aprirebbe la porta ad Athekame, giovane esterno svizzero che finora ha collezionato appena 59 minuti complessivi tra campionato e Coppa Italia, e che potrebbe ora ricevere un’occasione importante.

Preoccupano anche Estupinan e Pulisic: situazione da valutare

Non solo Saelemaekers. Allegri deve fare i conti anche con le condizioni fisiche di Estupinan, uscito per infortunio nella sfida tra Ecuador e Stati Uniti. Il terzino rossonero ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra dopo un contrasto con Weah: nonostante un primo tentativo di restare in campo, è stato costretto a chiedere il cambio. La sua presenza nella prossima amichevole contro il Messico appare altamente improbabile. Anche Pulisic non è al meglio. L’attaccante americano ha giocato solo uno spezzone di gara - 17 minuti - contro l’Ecuador, per un fastidio alla caviglia che si trascina dalla preparazione estiva. Il ct Pochettino ha parlato di un lieve gonfiore alla vigilia del match, e lo staff medico ha preferito gestirlo con cautela. Allegri spera che si tratti solo di una precauzione e che entrambi possano tornare a disposizione senza conseguenze più gravi in vista della Fiorentina.