Saelemaekers ko, Milan in emergenza sulla fascia destra: Allegri, continuità o alternativa creativa?

MILANO - Serve un'Allegrata! Oggi sarà una giornata importante per capire l’entità dell’infortunio rimediato venerdì sera nel match fra Belgio e Macedonia del Nord da Alexis Saelemaekers . L’esterno che Massimiliano Allegri ha voluto fortemente riportare al Milan dopo i prestiti a Bologna e Roma, affidandogli poi il ruolo di titolare sulla corsia di destra del 3-5-1-1, ha riportato un problema muscolare al flessore della gamba destra . Le prime sensazioni arrivate dal ritiro della sua nazionale non sono state positive, tant’è che Saelemaekers sabato ha lasciato il Belgio e oggi si sottoporrà a Milano agli esami del caso. Ieri la testata “Hln” ha parlato di lesione, con relativo stop di 3-4 settimane . È presto per darlo per certo, visto che il belga non ha ancora svolto gli accertamenti necessari per una diagnosi precisa, ma è evidente che la sua assenza domenica sera nel posticipo a San Siro contro la Fiorentina sia da dare per scontata. La speranza in casa rossonera è che il guaio muscolare non sia importante, con Saelemaekers che potrebbe perdere eventualmente pure la sfida interna col Pisa in programma venerdì 24 ottobre per poi provare a rientrare fra la trasferta a Bergamo contro l' Atalanta il 28 o il match interno con la Roma il 2 novembre. Discorsi prematuri, però, in attesa degli esami. Quello che è certo, però, è che Allegri dovrà fare a meno di lui alla ripresa dei giochi contro l’ex Pioli e la sua Fiorentina in crisi. Quindi, Allegri come sostituirà Saelemaekers?

Milan, problemi sulle fasce: stop anche per Estupinan

Peraltro il tecnico toscano potrebbe trovarsi nella situazione di dover rimpiazzare entrambi gli esterni, visto che negli Stati Uniti si è fermato per un problema alla caviglia sinistra Pervis Estupinan. A differenza di Saelemaekers, però, il terzino ecuadoriano è per ora rimasto con la sua nazionale che nella notte italiana fra martedì 14 e mercoledì 15 affronterà in amichevole a Zapopan, Guadalajara, il Messico di Gimenez. Estupinan non dovrebbe giocare, però lo si capirà meglio solamente fra 48 ore. Se l'ex Brighton tornerà in buone condizioni riprenderà il suo posto a sinistra dopo aver saltato la trasferta a Torino con la Juventus per squalifica, altrimenti Allegri insisterà con Bartesaghi fresco di ottimo debutto in Under 21. A destra, però, ci sono maggiori dubbi. Allegri ha a disposizione il 20enne Zachary Athekame, finora impiegato in tre spezzoni finali nelle gare contro Udinese e Napoli in campionato, Lecce in Coppa Italia. L'impressione è che Athekame - che dopo la partita di venerdì con l'Under 21 svizzera contro l'Islanda è stato convocato nella nazionale maggiore che stasera a Lubiana giocherà contro la Slovenia nelle qualificazioni mondiali - non sia ancora considerato pronto da Allegri per una maglia da titolare, altrimenti lo avrebbe probabilmente fatto giocare dal primo minuto in Coppa Italia contro la squadra di Di Francesco. Dall'altro lato, però, è chiaro che il 3-5-1-1 attuale stia dando grandi risultati e inserire Athekame a destra, permetterebbe di non modificare gli altri ingranaggi.

Allegri, i cambiamenti tattici per sopperire agli infortuni

Gli allenamenti fra mercoledì e sabato chiariranno meglio le idee di Allegri che ha comunque un ventaglio di opzioni alternative. Non tanto di uomini da inserire a destra a tutta fascia - aveva testato Musah in estate, ma l'americano è andato via -, quanto cambiando sistema. Allegri potrebbe infatti passare a una difesa a quattro con Tomori terzino destro e ruotando poi con gli uomini a centrocampo e attacco, potendo contare su Pulisic (che non preoccupa) abile sia da ala destra in un 4-4-2 (o 4-4-1-1 con Loftus-Cheek dietro la prima punta) e o in 4-3-3 che rilancerebbe anche le quotazioni di Leao a sinistra.