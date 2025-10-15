Modric campione senza tempo e confini: stile e lezione anche per il vivaio del Milan. E Leao si scalda

Un pomeriggio in mezzo ai giovani del vivaio. Luka Modric , rientrato ieri dagli impegni con la nazionale croata, ha dedicato il pomeriggio ad una visita presso il Puma House of Football – Centro Sportivo Vismara , ovvero il quartier generale del settore giovanile milanista, dove è arrivato attorno alle 14,30. Accolto da Vincenzo Vergine, responsabile della cantera rossonera, Modric ha incontrato gli allenatori e gli staff delle varie formazioni dell’attività agonistica, impegnati in una delle consuete riunioni settimanali. Vergine ha accolto il campione croato con queste parole di benvenuto: "Tu per noi rappresenti un modello. Sei un calciatore che mette il talento a disposizione della squadra per l’obiettivo, ed è quello che noi proviamo a trasferire ai ragazzi. Ogni giorno spieghiamo loro che il talento da solo non basta. Serve attaccamento alla maglia, sacrificio e, soprattutto, il ‘noi’ davanti all’io". Dopo il saluto ai tecnici, Modric ha proseguito il tour del centro sportivo visitando le strutture, dalla palestra all’area fisioterapica fino alle sale dell’area video per poi arrivare al colloquio con i ragazzi della Primavera del tecnico Renna.

Rientro a Milanello in vista della Fiorentina

A loro Modric ha rivolto un saluto e un incoraggiamento: "Credete in voi stessi, giocare a calcio è la cosa più bella che vi possa capitare. Lavorate duro e divertitevi ogni giorno". I giovani rossoneri hanno poi svelato a Modric come il loro mister gli mostri spesso dei video riguardanti i movimenti che il croato esegue in campo, dandogli ancor di più l’idea di quanto sia un punto di riferimento non solo per Max Allegri e il resto della prima squadra, ma anche per chi punta a fare il professionista ad alti livelli come i ragazzi della Primavera. Modric ha raccontato che da piccolo raggiungeva il campo di allenamento in bicicletta. Quando gli è stato chiesto se esiste un momento più importante degli altri durante una gara, ha risposto: "Sono tanti i momenti importanti. Per me, entrare bene in partita, con sicurezza e fiducia, è la cosa fondamentale". Come da programma, oggi Modric tornerà ad allenarsi a Milanello agli ordini di Allegri per iniziare l’avvicinamento a Milan-Fiorentina di domenica sera. Domani, con i rientri di Pulisic, Estupinan e Gimenez, tutti i calciatori saranno a Milano. Ieri Rafa Leao ha proseguito il suo lavoro individuale di incremento della forma fisica con l’obiettivo di prendersi la prima maglia da titolare in campionato proprio domenica sera.