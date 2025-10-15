"San Siro da rispettare. Il mio stadio struttura epica": parla Foster

Lord Norman Foster fa sognare chi immagina che il nuovo stadio di Milano, sulle macerie di San Siro, possa in qualche maniera ricordare il passato del Meazza anche a livello architettonico. Intercettato a margine della quarta edizione di Next Design Perspectives alla Triennale, insieme a Stefano Boeri - che in passato aveva proposto di mantenere almeno il nome -, l’archistar britannico ha promesso che il futuro impianto onorerà la storia di quello attuale: "È una struttura epica, quando sei in campo e guardi le tribune ti rendi conto che tutto ruota attorno allo spettacolo ed è una cosa senza tempo. San Siro è un simbolo potente, da rispettare". Lunedì Foster ha incontrato il sindaco Beppe Sala, insieme a David Manica (con cui progetterà il nuovo impianto) e a rappresentanti dei fondi Oaktree e Redbird, proprietari di Inter e Milan: "Il percorso è solo agli inizi, ma siamo tutti entusiasti. È una sfida stimolante, con tanti attori: le due squadre, le due proprietà, i tifosi che sono sopra tutti. Sarà un grande progetto, che potrà rispettare quell’eredità e conservare abbastanza di quello che è stato, in modo da mantenere viva la memoria e l’identità radicata in una storia che comincia nel 1926 e attraversa i decenni".