"San Siro da rispettare. Il mio stadio struttura epica": parla Foster

Il progetto del nuovo impianto milanese spiegato dall'archistar britannico: entro quando deve arrivare il rogito e la possibile accelerata
San SiroMilanInter
Lord Norman Foster fa sognare chi immagina che il nuovo stadio di Milano, sulle macerie di San Siro, possa in qualche maniera ricordare il passato del Meazza anche a livello architettonico. Intercettato a margine della quarta edizione di Next Design Perspectives alla Triennale, insieme a Stefano Boeri - che in passato aveva proposto di mantenere almeno il nome -, l’archistar britannico ha promesso che il futuro impianto onorerà la storia di quello attuale: "È una struttura epica, quando sei in campo e guardi le tribune ti rendi conto che tutto ruota attorno allo spettacolo ed è una cosa senza tempo. San Siro è un simbolo potente, da rispettare". Lunedì Foster ha incontrato il sindaco Beppe Sala, insieme a David Manica (con cui progetterà il nuovo impianto) e a rappresentanti dei fondi Oaktree e Redbird, proprietari di Inter e Milan: "Il percorso è solo agli inizi, ma siamo tutti entusiasti. È una sfida stimolante, con tanti attori: le due squadre, le due proprietà, i tifosi che sono sopra tutti. Sarà un grande progetto, che potrà rispettare quell’eredità e conservare abbastanza di quello che è stato, in modo da mantenere viva la memoria e l’identità radicata in una storia che comincia nel 1926 e attraversa i decenni".

Il rogito entro il 10 novembre

Difficile pensare che la nuova struttura sarà davvero simile a quella attuale, la cui demolizione dovrebbe iniziare nel 2031: "Lo stadio è come una città in miniatura, evolve - ha proseguito Foster -. Tutto cambia, a partire dalle richieste di un numero sempre crescente di persone: lo chiamiamo sviluppo, molte persone sono contrarie all’abbattimento ma oggi ci sono nuove esigenze. Sarà ovviamente diverso da com’era negli anni ’20 del Novecento, quando è stato costruito". Foster, che ha anche ribadito la propria intenzione di tornare a stretto giro per con dividere i dettagli di un progetto che a oggi resta top secret, aspetta adesso i prossimi step burocratici. Dopo la delibera del Consiglio comunale - e l’intervento del Tar Lombardia che ha respinto la richiesta di sospensiva - si attende il rogito per la cessione ai due club: deve avvenire entro il 10 novembre, per evitare il vinco lo sul secondo anello. Ma potrebbe registrarsi un’accelerata, anche entro fine mese per evitare di trovarsi con l’acqua alla gola: la vicesindaca Anna Scavuzzo, che sta seguendo in prima persona l’iter, ha assicurato che i tempi sono in linea con quelli previsti.

