Donnarumma non ha dubbi: "Chi è la favorita per lo Scudetto. Terzo Mondiale senza Italia? Non esiste"

"Il Milan ha svoltato con Allegri"

Nonostante sia interamente immerso nella nuova avventura, Donnarumma è ancora attento spettatore del nostro calcio «che resta il top per la tattica» e, come ammesso tra le righe, ha anche ottenuto risposte molto importanti sul suo Milan: «Sono contento perché in Italia lotteranno in tante per lo scudetto, c’è il Milan che sta facendo molto bene con Allegri, c’è il Napoli che si deve confermare con Conte e penso che farà un grandissimo campionato, poi ci sono l’Inter, la Juve e la Roma che sta facendo molto bene. La mia favorita? Il Milan l’ho visto molto bene: ho sentito un po’ di persone che conosco e mi hanno detto che con Allegri hanno svoltato e che faranno un grandissimo campionato. E io spero che arriveranno fino in fondo per giocarsela fino all’ultimo». Con Gattuso, Donnarumma aveva condiviso stagioni tribolate al Milan: «L’ho ritrovato più calmo... Il mister lo conosco bene e sapevo quale era il suo modo di vedere il calcio, poi ha voglia, carica, ti trasmette tanta grinta e davvero te lo senti dentro, anzi senti che ti spinge da dietro. Mi piace come gestisce il gruppo, parla con tutti, con chi gioca e con chi non gioca e fa sentire tutti importanti».