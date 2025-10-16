"Il Milan lavora allo Scudetto, che ci ha detto Allegri. Pulisic e Leao...": Fofana a ruota libera

Lo Scudetto deve essere un obiettivo, soprattutto se ti chiami Milan . Al di là dell'ottimo avvio di campionato, Youssouf Fofana non si nasconde. "Come ogni giocatore di questa squadra, bisogna pensare allo scudetto - mette in chiaro il centrocampista rossonero in un'intervista a Sky Sport - Ogni anno, è normale. Lavoriamo per questo, andiamo sul campo per vincere ogni partita e faremo i conti alla fine. Prima dell'inizio della stagione abbiamo pensato a questo. Non voglio dire che l'obiettivo sia solo lo Scudetto, che se non lo raggiungiamo abbiamo fallito la stagione. Ma se lo vinciamo, dopo quello che è stato l'anno scorso, sarà una grande gioia per il gruppo", ha aggiunto.

La cura Allegri

Di sicuro l'aria è cambiata a Milanello. "Abbiamo più tempo per preparare le partite: ne giochiamo una a settimana, dobbiamo essere concentrati sul Milan al 100%, metterci tutte le forze, partita dopo partita. Il mister ha cambiato le cose, così come i nuovi giocatori, e la curva è tornata allo stadio". A proposito dell'impatto di Massimiliano Allegri, secondo Fofana il grande merito del tecnico è stato cambiare "la mentalità della squadra. Dopo l'anno scorso eravamo un po' giù di morale: volevamo fare di più. Il mister è arrivato con voglia di fare bene, ha dato più fiducia alla squadra e ci ha subito fatto capire che i conti li vedremo alla fine. Cosa ha di speciale il Milan con Allegri? È difficile da dire, perché in realtà non sento qualcosa di diverso rispetto all'anno scorso - ribatte il francese - Mi sembra che quello che avevamo nella scorsa stagione ora è di più. Per esempio: l'anno scorso eravamo felici, ora siamo più felici. Abbiamo più voglia di fare le cose bene".

Verso la Fiorentina

Archiviata la sosta per le nazionali, domenica si torna in campo. Il Milan ospita la Fiorentina ma rischia assenze pesanti. Fofana non si scompone: "Ho fiducia in tutto il gruppo, i giocatori che ci saranno domenica lavoreranno bene, anche al posto degli infortunati. Tutti sanno cosa bisogna fare. Pulisic e Saelemaekers sono grandi giocatori che hanno iniziato la stagione in modo meraviglioso, ma ho fiducia in tutti i miei compagni". Potrebbe tornare titolare Leao. "Consigli? Da me lui non deve aspettarsi niente: non ho più esperienza di lui. Gli do solo la mia fiducia: Rafa quando sta bene con la testa fa le cose sul campo che nessuno può fare. Spero che quando sarà al 100%, farà bene e aiuterà la squadra", ha concluso.