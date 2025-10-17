Tuttosport.com

Pulisic, c’è lesione: out in Milan-Fiorentina e non solo

Il club rossonero ha fatto sapere che il calciatore è alle prese con un infortunio al bicipite femorale destro: i tempi di recupero
Oltre ad Adrien Rabiot, nel match interno del Milan in programma domenica sera contro la Fiorentina, Massimiliano Allegri dovrà rinunciare anche a Christian Pulisic: a confermarlo è stato lo stesso club rossonero con una nota diramata sul proprio sito ufficiale. Uno stop che probabilmente lo costringerà a saltare anche la gara del prossimo turno, ancora a San Siro, contro il Pisa. La speranza è quella di riaverlo a disposizione nel successivo match con l'Atalanta.

La nota del Milan

Il Milan, infatti, nel bollettino medico pubblicato sul proprio sito ufficiale del club, oltre che su tutti gli account social, ha reso noto che la risonanza magnetica eseguita oggi da Christian Pulisic "ha evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro" e che "il calciatore verrà rivalutato tra circa dieci giorni". 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan