Allegri, sosta maledetta: senza Pulisic e Rabiot c’è un Milan da rifare

MILANO - Tutto - o quasi - da rifare. Massimiliano Allegri , come su un ideale tabellone del Monopoly, il 18 ottobre si ritrova alla casella del via. Una sosta maledetta sotto l’aspetto degli infortuni, ha rispedito il suo Milan al 24 agosto, quando col mercato ancora aperto, la squadra era reduce dal ko con la Cremonese, alla ricerca di una propria identità. Domani sera contro la Fiorentina, infatti, il tecnico rossonero dovrà inventarsi una nuova formazione. Soprattutto - al di là degli acciaccati Saelemaekers (problema muscolare al flessore destro; ieri in gruppo e c’è ottimismo), Estupinan (caviglia sinistra; al massimo andrà in panchina lasciando spazio a Bartesaghi) e Nkunku (pestone e alluce di un piede gonfio, ieri ancora terapie), le cui condizioni saranno più chiare oggi -, dovrà fare a meno di due totem come Adrien Rabiot e Christian Pulisic .

Milan, doppia tegola: Pulisic e Rabiot ko. I tempi di recupero

C’erano pochi dubbi sull’indisponibilità del secondo, finito ko nell’inutile amichevole degli Stati Uniti contro l’Australia del 14 ottobre, ma ieri è arrivato l’esito degli esami che il jolly offensivo rossonero ha svolto una volta arrivato a Milano: lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Pulisic, come comunicato dal club, verrà rivalutato fra una decina di giorni, il che vuol dire che salterà oltre alla gara con i viola, anche il Pisa (venerdì 24) e Atalanta (martedì 28), ma è quasi scontato che perderà anche la partita di domenica 2 novembre contro la Roma, con una speranza di vederlo a Parma l’8, altrimenti tornerà dopo la sosta nel derby contro l’Inter del 23 novembre, quando presumibilmente rientrerà anche Rabiot, fermato invece da una lesione al soleo del polpaccio sinistro. Due ko che hanno innervosito molto la società rossonera, Pulisic perché impiegato in un’amichevole nonostante non stesse già bene per i fastidi alla caviglia che si trascina dall’estate; Rabiot perché lo staff medico francese ha sottovalutato il problema al polpaccio, non svolgendo esami approfonditi che avrebbero evitato al calciatore altri tre giorni di lavoro con la Francia.

Milan, Allegri studia le alternative

Fatto sta che domani Allegri dovrà fare a meno di due elementi fondamentali nel rilancio del Milan da metà settembre in poi: Rabiot ha letteralmente cambiato volto alla squadra, portando carisma e personalità, muscoli e centimetri, equilibrio e dinamismo a centrocampo, con Modric che ne ha subito beneficiato. Senza Pulisic, invece, conti alla mano Allegri perderà quasi il 50% delle reti finora segnate: l'americano infatti ha realizzato 6 dei 14 gol del Milan e nessuno degli altri giocatori ne ha messi a segno più di uno. Dunque, tutto da rifare. Allegri - che insegue il sesto risultato utile di fila in Serie A (il Milan non ci riesce dal periodo febbraio-aprile 2024, Pioli in panchina) - dovrà trovare nuovi gol, sperando che Gimenez, Leao e Nkunku, nessuno dei tre al top, si sblocchino definitivamente; mentre Loftus-Cheek e Ricci dovranno alzare il livello per non far sentire l'assenza di Rabiot (con l'inglese che potrebbe anche giocare dietro la punta in un 3-5-1-1 più compatto).