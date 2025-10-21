Il dottor Allegri e il paziente Milan: come trasformare una squadra in così poco tempo

Come Allegri ha cambiato il Milan

Allegri dal 30 maggio, giorno della firma sul suo contratto, ha iniziato a capire dove intervenire. Ci ha messo del tempo, perché il mercato è stato complicato, la costruzione della squadra è stata lenta e solamente nell’ultima settimana di agosto, dopo il ko interno con la Cremonese alla prima giornata, sono arrivati i tasselli per completare l’organico (Rabiot su tutti), per altro proprio dopo una sfuriata di Allegri con la società. Poi, da settembre ad oggi, Max ha fatto la magia. O semplicemente ha usato la sua saggezza per mettere ogni casella al suo posto. Usando equilibrio (vedi la difesa a tre per proteggere meglio Maignan, archiviando i progetti di 4-3-3 di inizio estate), calma e un atteggiamento zen che non si vedeva da tempo. Solo il 14 settembre Allegri ha perso le staffe, al 90' di Milan-Bologna quando è stato espulso per proteste; una reazione avuta - si è poi capito - per svegliare la squadra nel finale e mantenere la giusta concentrazione. Il dottor Max era quello di cui aveva bisogno il Milan che ha perso una stagione - già lo si sospettava un anno fa, ora è una certezza - per inseguire progetti utopistici. Un "vecchio" lupo della Serie A, gestore di campioni e spogliatoi complessi, era quello di cui aveva necessitava una squadra dopo i cinque campionati con Pioli. Dopo dodici mesi sulle montagne russe, Allegri ha riportato Milanello indietro nel tempo. Ha ripristinato determinate regole, ha preteso rispetto e puntualità. Ha chiesto ai giocatori di sforzarsi a parlare in italiano e imposto di evitare gruppetti, soprattutto durante i pasti: tutti insieme, mischiati, possibilmente senza cellulari in mano. Primo comandamento: fare gruppo. Ed è tornato con costanza anche il ritiro pre partita. I calciatori hanno recepito, in Allegri riconoscono la guida giusta e per lui stanno facendo anche sacrifici, stringendo i denti di fronte a problemini fisici per i quali un anno fa, magari, si sarebbero fermati.