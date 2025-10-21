Il dottor Allegri e il paziente Milan: come trasformare una squadra in così poco tempo

MILANO - Il Milan dopo oltre due anni - era il 7 ottobre 2023 - è tornato in testa alla classifica di Serie A in solitaria. Merito, soprattutto, di Massimiliano Allegri. O, se volete, del dottor Massimiliano Allegri. È probabilmente ancora prematuro per definire il paziente Milan completamente guarito, però non si può non sottolineare come il tecnico livornese in meno di cinque mesi abbia trovato la terapia giusta per riportare la squadra sui binari che gli competono dopo un’annata che definire tribolata è poco. Il Milan versione ’24-25 è stato una sorta di luna-park. O se preferite, senza voler mancare di rispetto a nessuno, un’entità psicolabile. Nessuno escluso: club per alcune scelte prese, allenatori per la gestione dello spogliatoio, giocatori per comportamenti dentro e fuori dal campo.
Lo scorso anno è successo di tutto
Il Milan la scorsa annata non si è fatto mancare nulla. Un lungo elenco di episodi che solamente a ricordarlo fa sorridere. O venire i brividi: il famoso cooling break dell’Olimpico con Leao e Theo Hernandez lontani da Fonseca (31 agosto 2024); la partita di Firenze con i due rigori sbagliati da Theo e Abraham, entrambi tolti dai piedi del battitore designato Pulisic (6 ottobre 2024); lo sfogo contro la squadra di Fonseca dopo il successo con la Stella Rossa (11 dicembre 2024); l’allenatore portoghese mandato in conferenza stampa dopo la gara con la Roma senza che sapesse di essere stato esonerato (29 dicembre); la lite in campo dopo il successo col Parma a San Siro di Sergio Conceiçao con capitan Calabria, poi mandato via (26 gennaio 2025); il portavoce dello stesso Conceiçao che il 6 marzo, dopo i ko consecutivi con Torino, Bologna e Lazio aveva rivelato ai media tutti i punti critici che l’allenatore aveva trovato nel club nei primi due mesi. Ci sarebbero tanti altri aspetti da riportare (la gestione di Milan Futuro, per esempio...), ma non basterebbe lo spazio.
Come Allegri ha cambiato il Milan
Allegri dal 30 maggio, giorno della firma sul suo contratto, ha iniziato a capire dove intervenire. Ci ha messo del tempo, perché il mercato è stato complicato, la costruzione della squadra è stata lenta e solamente nell’ultima settimana di agosto, dopo il ko interno con la Cremonese alla prima giornata, sono arrivati i tasselli per completare l’organico (Rabiot su tutti), per altro proprio dopo una sfuriata di Allegri con la società. Poi, da settembre ad oggi, Max ha fatto la magia. O semplicemente ha usato la sua saggezza per mettere ogni casella al suo posto. Usando equilibrio (vedi la difesa a tre per proteggere meglio Maignan, archiviando i progetti di 4-3-3 di inizio estate), calma e un atteggiamento zen che non si vedeva da tempo. Solo il 14 settembre Allegri ha perso le staffe, al 90' di Milan-Bologna quando è stato espulso per proteste; una reazione avuta - si è poi capito - per svegliare la squadra nel finale e mantenere la giusta concentrazione. Il dottor Max era quello di cui aveva bisogno il Milan che ha perso una stagione - già lo si sospettava un anno fa, ora è una certezza - per inseguire progetti utopistici. Un "vecchio" lupo della Serie A, gestore di campioni e spogliatoi complessi, era quello di cui aveva necessitava una squadra dopo i cinque campionati con Pioli. Dopo dodici mesi sulle montagne russe, Allegri ha riportato Milanello indietro nel tempo. Ha ripristinato determinate regole, ha preteso rispetto e puntualità. Ha chiesto ai giocatori di sforzarsi a parlare in italiano e imposto di evitare gruppetti, soprattutto durante i pasti: tutti insieme, mischiati, possibilmente senza cellulari in mano. Primo comandamento: fare gruppo. Ed è tornato con costanza anche il ritiro pre partita. I calciatori hanno recepito, in Allegri riconoscono la guida giusta e per lui stanno facendo anche sacrifici, stringendo i denti di fronte a problemini fisici per i quali un anno fa, magari, si sarebbero fermati.
