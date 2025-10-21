"Parisi-Gimenez di Milan-Fiorentina come Thuram-Bonny di Juve-Inter. Il Var doveva…"

De Marco analizza il calcio di rigore

Il designatore Can, Andrea De Marco, ha affermato: “In questo caso Marinelli aveva letto bene la situazione in campo, il VAR non doveva intervenire perché è una valutazione di campo e basata sull'intensità. Con la soglia dei calci di rigore molto alta che sta portando avanti Rocchi questo non sarebbe stato penalty in ogni caso, ma se l’arbitro lo avesse concesso il VAR non sarebbe dovuto intervenire per farlo eventualmente togliere. Era una decisione che spettava all’arbitro". Poi ha aggiunto: "Gimenez accentua molto la caduta, in questa stagione abbiamo avuto molti calciatori con un atteggiamento di questo tipo. Credo che Rocchi sia stato molto chiaro e duro a inizio stagione, la commissione sta studiando dei provvedimenti da prendere in futuro perché in campo ci vuole massimo rispetto". Invece sulla reazione che ha avuto il messicano: "Il gesto dell’attaccante a Ranieri? C’è una sorta di calcetto, è un divincolarsi, non c’è violenza e non è da rosso".